Ненароджені діти – це просто бізнес

Головне завдання паразитів з Світового Уряду – знищення 90% населення Землі. Аборти один з ефективних інструментів геноциду. А убиті діти потрапляють не тільки в косметичні засоби. Читайте що купуєте…

Ненароджені діти – нічого особистого, це просто бізнес

Автор – Олена Намлиева

Як часто ти читаєш склад жаданого продукту на етикетці, що кидаєш в свою корзину? «Час від часу» — скажеш ти. Наприклад, визначено в тебе свій перелік продуктів з категорії «Іноді можна». І, в основному, в неї потрапляють газована вода, чіпси, сухарики, шоколадки і т. д.

«Я не їм це кожен день, іноді ж можна» — думаєш ти. Та й в принципі немає нічого поганого в цьому «пустощів» з їжею, якщо б не одне «АЛЕ», про який напишу далі в цій статті.

Я не буду писати Вам про шкоду тих або інших продуктів для здоров’я. Стаття скоріше про аморальний вчинок, відповідальність за який берете Ви на себе, купуючи продукцію певних компаній. Сьогодні я хочу розглянути разом з Вами спонсорування простими споживачами використання клітин абортованих ембріонів у харчовій промисловості.

Так, Вам не почулося — клітини абортованих ембріонів дуже ефективні для виготовлення смакових і ароматичеких добавок, які можуть викликати у Вас або смакової оргазм, або знизити калорійність продукту, що підвищує його привабливість і збільшує продажі.

Розповім Вам про компанії та їх продукції, вживши яку Ви можете проспонсорувати ринок використання абортованих ембріонів або ж зазнати серйозну моральну відповідальність, яка позначиться на Вашому житті згодом. Що саме з цього (або всі разом) може торкнутися або вже торкнулося нас — ми спробуємо зрозуміти з Вами в статті.

Але майте на увазі, що після того, як Ви прочитаєте мій матеріал відповідальність буде лежати на Вас подвійним вагою, бо як Ви вже будете в курсі того, що містить продукція зазначених компаній і тим самим будете вживати це не просто по не знанню, а цілком усвідомлено.

Думаю, деякі з Вас в курсі скандалу навколо компанії «Senomyx» і такого индегриента як «HEK 293». Матеріалу по даній темі в інтернеті чимало і вона досить суперечлива. Я вирішила вивчити всю інформацію самостійно, спробувати підвести підсумок і при підтвердженні аморальних дій вищезгаданої компанії, убезпечити Вас від тяжких наслідків відповідальності споживання певної продукції.

Для того, щоб розкрити Вам повну картину того, що відбувається по ходу статті буду знайомити Вас з її головними героями.

Знайомтеся, головний гравець — компанія «Senomyx».

Що пише про себе компанія на своєму сайті:

«Senomyx discovers novel natural high intensity sweeteners and flavor ingredients that boost taste sensations such as sweet. Our flavor ingredients help food beverage companies create or reformulate better-for-you products, for example, allowing them to significantly reduce the use of traditional,higher-calorie sweeteners, while maintaining the same taste. We also develop savory flavors, bitter taste blockers and cooling agents. Our products are used by many of the world’s leading food and beverage companies».