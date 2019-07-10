Ненароджені діти – це просто бізнес

Головне завдання паразитів з Світового Уряду – знищення 90% населення Землі. Аборти один з ефективних інструментів геноциду. А убиті діти потрапляють не тільки в косметичні засоби. Читайте що купуєте…

Ненароджені діти – нічого особистого, це просто бізнес

Автор – Олена Намлиева

Як часто ти читаєш склад жаданого продукту на етикетці, що кидаєш в свою корзину? «Час від часу» — скажеш ти. Наприклад, визначено в тебе свій перелік продуктів з категорії «Іноді можна». І, в основному, в неї потрапляють газована вода, чіпси, сухарики, шоколадки і т. д.

«Я не їм це кожен день, іноді ж можна» — думаєш ти. Та й в принципі немає нічого поганого в цьому «пустощів» з їжею, якщо б не одне «АЛЕ», про який напишу далі в цій статті.

Я не буду писати Вам про шкоду тих або інших продуктів для здоров’я. Стаття скоріше про аморальний вчинок, відповідальність за який берете Ви на себе, купуючи продукцію певних компаній. Сьогодні я хочу розглянути разом з Вами спонсорування простими споживачами використання клітин абортованих ембріонів у харчовій промисловості.

Так, Вам не почулося — клітини абортованих ембріонів дуже ефективні для виготовлення смакових і ароматичеких добавок, які можуть викликати у Вас або смакової оргазм, або знизити калорійність продукту, що підвищує його привабливість і збільшує продажі.

Розповім Вам про компанії та їх продукції, вживши яку Ви можете проспонсорувати ринок використання абортованих ембріонів або ж зазнати серйозну моральну відповідальність, яка позначиться на Вашому житті згодом. Що саме з цього (або всі разом) може торкнутися або вже торкнулося нас — ми спробуємо зрозуміти з Вами в статті.

Але майте на увазі, що після того, як Ви прочитаєте мій матеріал відповідальність буде лежати на Вас подвійним вагою, бо як Ви вже будете в курсі того, що містить продукція зазначених компаній і тим самим будете вживати це не просто по не знанню, а цілком усвідомлено.

Senomyx і HEK 293.

Думаю, деякі з Вас в курсі скандалу навколо компанії «Senomyx» і такого индегриента як «HEK 293». Матеріалу по даній темі в інтернеті чимало і вона досить суперечлива. Я вирішила вивчити всю інформацію самостійно, спробувати підвести підсумок і при підтвердженні аморальних дій вищезгаданої компанії, убезпечити Вас від тяжких наслідків відповідальності споживання певної продукції.

Для того, щоб розкрити Вам повну картину того, що відбувається по ходу статті буду знайомити Вас з її головними героями.

Знайомтеся, головний гравець — компанія «Senomyx».

Що пише про себе компанія на своєму сайті:

«Senomyx discovers novel natural high intensity sweeteners and flavor ingredients that boost taste sensations such as sweet. Our flavor ingredients help food beverage companies create or reformulate better-for-you products, for example, allowing them to significantly reduce the use of traditional,higher-calorie sweeteners, while maintaining the same taste. We also develop savory flavors, bitter taste blockers and cooling agents. Our products are used by many of the world’s leading food and beverage companies».

Переклад:

«Senomyx виявляє нові природні високоінтенсивні підсолоджувачі і аромати інгредієнти, які покращують смакові відчуття, такі як солодкий. Наші смакові інгредієнти допомагають компаніям, що виробляють харчові напої, створювати або переробляти продукти краще для вас, наприклад, дозволяючи їм значно скоротити використання традиційних, висококалорійні подсластитей, зберігаючи при цьому той же смак. Ми також разрабатываемвкусные ароматизатори, інгібітори гіркого смаку і охолоджуючі агенти. Наші продукти використовуються багатьма провідними світовими виробниками продуктів харчування і напоїв».

Вкрации — компанія займається розробкою смакових і ароматичних добавок, речовин, які зробили б їжу «смачніше», а аромат приємніше. Також їх розробки використовуються у фармацевтиці та косметології.

Я вкрай негативно ставлюся в принципі до такого роду діяльності, так як компанія заробляє відверто на обмані Вашого мозку і Ви добровільно приймаєте плоди їхньої праці, купуючи таку продукцію як: чіпси, газовані напої, промислові соки, шоколад, снеки, жевачка, сиропи від кашлю (з незвичайно приємним смаком) і т. д.

Вас обдурили, а Ви з радістю купили і з’їли цей нахабний обман.

Отже, є інформація, що «Senomyx» запатентувала певний запах, використовуючи власну чутливу супер систему. Ці рецептори були отримані в культурі клітин «HEK 293».

Для тих хто не в курсі, поясню, що таке «HEK 293».

«HEK 293» (Human Embryonic Kidney 293) — клітинна лінія, отримана з ембріональних нирок людини. Завдяки простоті культивування і трансфекції отримала широке поширення в сучасній клітинної біології. Крім того, широко використовується в біотехнологічній та фармакологічної галузях як продуцент терапевтичних білків і вірусів для генної терапії. HEK 293 отримані від клітин нирки абортовану дитину.

Далі напишу трохи про те, як вийшла ця лінія і завдяки кому.

Ця лінія клітин була отримана в лабораторії доктора Алекса ван дер Епа на початку 70-х років минулого століття в Голландії шляхом введення в первинну культуру клітин нирки абортовану ембріона людини ДНК аденовірусу 5 типу. Перетворення аденовірусом було виконано Франком Л. Гремом (про який також напишу далі) в лабораторії Алекса ван дер Епа. У результаті клітини набули здатності до необмеженого росту і розмноження в культурі і підтримуються в цьому стані останні приблизно 40 років.

Про цих двох людей я хочу Вам трохи розповісти, тому як особисто, при розгляді теми статті, не знаходила інформацію про творців HEK 293, а це, по-моєму, не мало важливо.

Доктор Алекс Ван дер Еб (Alex van der Eb)

Доктор Алекс Ван дер Еб є членом Королівської академії наук Нідерландів, Академії «Europaea» і «Європейської організації молекулярної біології» (EMBO). Він носій Ордена Голландського Лева (Лицар).

Алекс вивчав біологію в Лейденському університеті.

— У 1961 році він склав докторський іспит.

— У 1966 році він описав у своїй роботі ДНК аденовірусу (складається з 35000 пар основ в подвійній ланцюжку) одночасно з М. Грін.

— У 1968 році він отримав докторський ступінь по структурі генів аденовірусу. Він був тоді професором в Лейдені.

— У 1973 році, у своїй лабораторії в Лейдені, він розробив важливі методи клітинної біології. А саме — клітинну лінію HEK 293 з ембріональних клітин нирок людини (інформація з офіційного джерела — ембріони людини використовують відкрито). В даний час він почесний професор лабораторії молекулярної канцерогенезу. Також в цьому процесі брав участь Франк Л. Грем, канадський аспірант. Варіанти клітинної лінії використовують вірус SV-40 (HEK 293 T) або вірус Епштейна-Барра (HEK 293 EBNA), в якому можуть використовуватися плазміди відповідних вірусів.

— У 1985 році в лабораторії Алекса ван дер Єба була створена лінія клітин PER C 6 (з очних клітин сітківки ембріона) для фармацевтичної генної технології з аденовірус.

— У 1974 році Алекса ван дер Ебу і Франк Грехем вдалося першими перетворити нормальних клітин у пухлинні клітини за допомогою частини ДНК вірусу (аденовірусу). Вони також визначили відповідальний ген (ген E-1).

— В 1989 році він отримав премію Роберта Коха.

З усіма роботами Алекса Ван дер Епа Ви можете ознайомитися тут.

Далі розповім трохи про Франке Л. Грэмме, завдяки якому, експеримент по створенню HEK 293 увінчався успіхом.

Франк Л. Грем

Франк Л. Грем є членом Королівського товариства Канади. Він навчався в Університеті Манітоби (ступінь бакалавра) та в Університеті Торонто, де він отримав ступінь магістра наук і одержав докторський ступінь.

— Будучи докторантом, він був у лабораторії Алекса Ван дер Епа в Лейденському університеті в 70-х роках. Там він зіграв важливу роль у розробці клітинної лінії HEK293 та в розробці методу трансфекції (введення ДНК у клітини ссавців) з фосфатом кальцію, як у пізніших широко використовуваних інструментах в генній інженерії, так і клітинної біології. Пізніше він розглянув генну терапію проти раку за допомогою аденовірусів.

— У 1977 році Грем розробив варіант лінії клітин HEK для виробництва аденовірусних векторів.

— Він став професором Університету МакМастер», де він тепер вийшов на пенсію і заслужений професор університету.

— У 1998 році він був удостоєний премії Роберта Нобеля.

Номер 293, який у HEK вийшов звички Франка Л. Грема нумерувати його експерименти. Оригінальний клон клітини HEK 293 був просто продуктом свого 293-го експерименту. Потрібно відзначити, що Грем виконав перетворення в загальній складності вісім разів, отримавши всього одного клону клітин, які були культивированы з деякою складністю протягом декількох місяців. Після можливої адаптації до клітин культури клітин тканин від цього клону, нарешті розвиненого у відносно стабільну лінію HEK 293. Клітини цієї лінії вкрай зручні для низки досліджень і тому широко використовуються практично в кожній молекулярно-біологічної лабораторії і донині.

Загалом ось такі два вчених творця в клітинній лінії отриманої з ембріона людини.

Далі, в результаті при підборі інформації про використання HEK293 стало ясно, що ця тема ділиться на дві версії.

Перша. Абортований ембріон людини розклали на складові 40 років тому для створення НЕК 293, а тепер, отриману лінію, використовують лише як основу для створення смакових білків і симуляторів смаку, які виготовляє і продає компанія «Senomyx» великим корпораціям. Тобто використовується лінія отримана 40 років тому у виробництві добавок в продукцію, а не нові ембріони.

Друга. Творці і продавці НЕК 293 використовують досі матеріал нових абортованих ембріонів, що ретельно приховують. А це означає, що люди купують продукцію корпорацій, які співпрацюють з «Senomyx», споживають в їжу або ж з косметикою, ліками матеріал справжніх абортованих немовлят.

Хочу зазначити, що НЕ ВАЖЛИВО яка з версій є істиною, так як Ви в будь-якому випадку споживаєте продукт з використанням матеріалу абортированого ембріона. Яка різниця спожив ти ембріон людини 40-ї давності або ж, вибачте, свіжий? Далі поясню, що я маю на увазі, розглянувши трохи докладніше дві вищевказаних версії.

Продукт з використанням матеріалу дитини не народилося 40 років тому. Твердження, що поточні харчові продукти, що використовують ароматизатори, одержані лише в результаті досліджень, заснованих на клітинній лінії HEK 293 = твердженням, що вони фактично зроблені з використанням клітинної тканини ненародженої дитини. На цю тему мені сподобалося порівняння Дебі Виннед, виконавчого директора організації «Children of God for Life»: «…наявність оцифрованого зображення фотокопії рукопису Бетховена є таким же, як і документ у власному виконанні Бетховена » — оригінал не є по суті, але є в багатокористувацької, репрезентативною формою.

Продукт створений з використанням свіжої клітинної лінії, отриманої з ембріональних нирок людини. Тут мається на увазі з нових матеріалів ембріона, а не 40-річної давності. Велика ймовірність того, що клітини нирок HEK 293 відбуваються із закупленого і навмисного аборту.Ви тільки уявіть собі рівень беззаконня та аморальності. Зачатий новий чоловічок, він починає своє життя, розвивається і його в процесі фізіологічного розвитку, звикання до рідної мами (тут можна ще багато душетрепещущего і сокровенного написати) витягують з неї, тим самим вбивають, для того, щоб витягти з нього необхідні клітини, щоб Вам газований напій був смачніший і при цьому цукру містив в два рази менше. Чи це не абсурд? І я не перебільшую, як декому з Вас може здатися. Я просто називаю речі своїми іменами.

В підтвердження другої версії зі спланованими абортами для отримання клітин з нових ембріонів у виробництві, хочу представити Вам частину роботи доктора Елвіна Вонга (старшого консультанта кафедри гематології-онкології Національного університету «Інститут раку Сінгапуру»), який, знаючи, що на основі HEK 293 проводяться численні дослідження, починаючи від студентів і закінчуючи докторами наук, задався питанням — на скільки етично використання HEK 293 у вищевказаних цілях.

Доктор Елвін Вонг (Dr. Alvin Wang)

Своє розслідування він почав з того, що запитав одну з компаній поставляють HEK 293 з яких ембріонів витягнуті продавані ними клітини — викидень або спланований аборт. На що вони відповіли, що не знають. Що, звичайно, дивно.

Далі, він вивчив документ записаний зі слухання зустрічі американського Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA). В цьому документі, в якому йдеться про HEK 293, був вказаний чоловік, який був залучений в розвиток HEK 293 — вже відомий нам з Вами доктор Алекс ван дер Еб. Той самий чоловік, який у своїй лабораторії в початку 70-х років минулого століття в Голландії вивів цю клітинну лінію шляхом введення аденовірусу 5 типу, його колегою Франком Л. Грэммом, в первинну культуру клітини нирки абортовану ембріона людини.

Отже далі буду показувати Вам частини з роботи доктора Елвіна Вонга.

Елвін пише:

«Заради совісті людей, які працюють з HEK 293, я написав доктора Алекса ван дер Ебу в Лейденському університеті, який підтвердив, що записи, пов’язані з походженням HEK 293 були їм втрачені».

Далі він задає питання Алекса ван дер Ебу і отримує відповідь:

«Ембріональний нирковий матеріал був наступним: брунька зародка була, з невідомої сімейною історією, отриманої приблизно в 1972. Точна дата не відома. Зародок, наскільки я можу пам’ятати, був абсолютно нормальний. Ніщо не було неправильно. Причини аборту були не відомі мені. Я, певно, знав це в той час, але зараз вже не пам’ятаю.»

У своєму розслідуванні проблеми використання HEK 293, доктор Елвін Вонг схиляється до версії, що клітини були отримані з ембріона витягнутого з допомогою навмисно штучного аборту. Мало того, що легше адміністративно отримати клітини від штучних абортів, ніж від викиднів, то і з наукової точки зору краще використовувати тканину від штучних абортів, які «здорові», адже більшість життів генетично здорових зародків перервано з соціальних причин.Далі Елвін пише:

«На цьому слуханні FDA доктор Алекс ван дер Еб визнає, що зародок був «абсолютно нормальний». Пізніше у своїй іншій роботі присвяченій людських ембріональних клітин сітківці ока, він доповідає, що ці клітини були отримані за допомогою штучного аборту».

З цього приводу доктор Елвін Вонг робить висновок:

«Доктор Алекс ван дер Еб визнає, що працює з тканинами від індукованих (спланованих) абортів. Навіть якщо, можливо, був один або кілька випадків роботи з тканинами від спонтанних абортів, видається більш вірогідним, що в пріоритеті буде тканину від індукованого аборту. Зручність отримання тканини від індукованих абортів порівняно з очікуванням непередбаченого викидня підтримує цю ймовірність».

Використання частин маленького ненародженої людини (особливо якщо аборт спланований) заради хоч «спасіння Світу» — аморально, безчеловечно, неприйнятно.

Далі при пошуку інформації по темі, я виявила, що HEK 293 клітинна лінія, отримана з ембріональних нирок людини, є у вільному продажу в мережі як в Росії так і на Заході. Це Вам для розуміння масштабу використання абортированых ембріонів в нашому Світі. Це дуже і дуже прибутковий бізнес.

Припускаю, що для такої великої компанії як «Senomyx» купити і використовувати цю клітинну лінію у виробництві своїх добавок, не складає ніяких труднощів. Моральна сторона питання їх швидше за все не хвилює. На кону величезна прибуток, а також — вплив на нас. Ви ж не думаєте, що споживання нами матеріалу людських ембріонів не змінює нас?

Дівчина в лівому верхньому куті явно чогось радіє.

Таке ж у цій главі для розуміння Вами, що використання ненароджених дітей не є страшилкою і вельми популярно (не тільки в таких компаніях як «Senomyx») в інших галузях, наведу таку інформацію.

Є таке поняття як — фетальна терапія. Це лікування за допомогою ембріональних стовбурових клітин і тканин, а також біологічно активних речовин, що виділяються ними. З розвитком фетальної терапії в Росії різко збільшилося число абортів на пізніх термінах.

Ви не замислювалися, чому в жіночих консультаціях наполегливо пропонують пройти тест для профілактики вродженої патології плоду. Часто ці дослідження представляють, як обов’язкові. Процедура наступна: УЗД та дослідження узятих клітин. Це біопсія хоріона або плаценти, амніоцентез, кордоцентез. У всіх випадках проводиться прокол матки і забір матеріалу.

Якщо дослідження дадуть позитивний результат, то буде запропоновано запобігти народженню дитини шляхом його абортування. Або, кажучи більш точно, пропонують вбити дитину за те, що він імовірно хворий. При проведенні таких досліджень можливе пошкодження плоду, плаценти, пуповини, занесення інфекції, переривання вагітності, передчасні пологи.

Багато прикладів, коли на пізньому терміні вагітності — 20-25 тижнів, жінці роблять ультразвукове обстеження і кажуть, що «плід мертвий» або «завмерла вагітність» (не розвивається), або «патологія плоду» — і наполегливо пропонують аборт.

І також багато випадків, коли жінки, незважаючи на вже винесений вирок, народжували здорових і повноцінних дітей. Тому, якщо у жіночій консультації вам наполегливо пропонують зробити аборт, то варто провести незалежне обстеження в іншій клініці. За офіційними даними, у нас в Росії шість мільйонів абортів на рік.

Також є інформація, правда яку я не можу підтвердити або спростувати, про те що в Російському науковому Центрі акушерства, гінекології та перинатології під керівництвом Геннадія Тихоновича Сухих (є такий, я перевірила) робляться омолоджуючі процедури з фетальних матеріалів. Я знайшла сайт цього Центру в мережі. Такий, дійсно, існує, але не знайшла опис або вартість послуг щодо омолодження. Припускаю, що такі процедури не проводяться відкрито. І про них знають «свої», «обрані», «гідні» і т. д. Зате є, наприклад послуга «Патологія плода, переривання вагітності на пізньому терміні» вартість якої 49850 рублів.

Висновок: використання клітин абортованих немовлят, друзі, це бізнес. І тут поняттям «мораль» і «совість» — місця немає.

Підтвердження використання компанією «Senomyx» клітинної лінії ембріональних нирок людини (HEK 293).

При написанні статті я задалася питанням, а чи дійсно компанія «Senomyx» має відношення до використання клітинної лінії ембріональних нирок людини (HEK 293). Які докази крім як інформація з Вікіпедії або ж інформації з статей, які просто повторюються на різних ресурсах.

У підсумку, при пошуку інформації я знайшла у вільному доступі офіційний файл з розслідуванням резолюції-протесту від одного з акціонерів «PepsiCo, Inc». З ним можна ознайомитися і самостійно тут.

Далі з цього розслідування Вам просто необхідно показати один лист, щоб Ви розуміли, що це не брехня, що «Senomyx» використовує клітинну лінію з нирок людського ембріону у своєму виробництві, плодами якого користуються великі корпорації.

Нижче Ви побачите оригінал листа (з розслідування), а далі його повний переклад на російську. Підкреслю, що переклад я робила не сама, а замовляла у компетентної організації, щоб не допустити помилок при перекладі.

Оригінал листа англійською

Переклад оригіналу листа на російську

Висновок після ознайомлення з листом наступного: акціонер корпорації «PepsiCo, Inc» Сара Гилтнер подала резолюцію-протест на свою ж корпорацію, так як для виробництва підсилювачів смаку «Сеномикс» використовує HEK 293 (клітини нирок людських ембріонів)». А перед цим вона пише, що «Фахівці «Пепсіко» мають достатню компетенцію для визначення, які клітинні лінії слід використовувати в розробці дослідження про підсилювачах смаку і запаху.» Припускаю, що це означає, що вони також компетентні визначити які клітини були використані для виробництва їх продукції. і, можливо, саме завдяки цьому отримали інформацію про використання HEK 293 компанією «Senomyx».

Вважаю, що акціонер корпорації — це людина, що володіє значними повноваженнями і цілком достовірною інформацією. Або ж Ви думаєте, що це все вигадки?

Тоді повторюся, інформація взята з документа розташованого на офіційному сайті Комісії з цінних паперів і бірж США. Для тих, хто не знайомий з цим органом далі напишу трохи про нього.

Комісія з цінних паперів і бірж (США) (The United States Securities and Exchange Commission, SEC) — агентство уряду США є головним органом, що здійснює функції нагляду і регулювання американського ринку цінних паперів.

Комісія була створена в 1934 р. при президенті Рузвельті. Комісія була створена відповідно до Закону про торгівлю цінними паперами 1934 р.

Крім цього Акта діяльність Комісії регулюється наступними істотними законами:

закон про цінні папери (Securities Act of 1933),

закон про трастовому угоді 1939 р. (the Trust Indenture Act of 1939),

закон про інвестиційні компанії 1940 р. (the Investment Company Act of 1940),

закон про інвестиційних консультантів 1940 р. (the Investment Advisers Act of 1940),

закон Сарбейнза — Окслі 2002 р. (the Sarbanes-Oxley Act of 2002).

Як Ви думаєте, офіційний орган управління США став би розташовувати на своєму сайті не достовірну інформацію? Запам’ятайте — «Немає диму без вогню».

У продовженні історії про резолюції-протесті, з’ясувалося, що тоді корпорація PepsiCo, Inc», проігнорувала протест, а адвокат корпорації Джордж А. Ширен зазначив, що резолюція повинна бути виключена, оскільки в ній йдеться про питання, «що мають відношення до звичайних бізнес-операціями компанії», і «деякі завдання настільки фундаментальні для роботи компанії на щоденній основі, що вони не можуть піддаватися нагляду з боку акціонерів».

Таким чином, коли мова зайшла про заробляння великих грошей (на використанні останків абортованих немовлят), корпорація повстала проти своїх же акціонерів, а уряд в особі комісії з цінних паперів і бірж, покрило корпорації, заявивши, що це ставиться «до самим звичайним операціям».

Після того, як компанія «Senomyx» виконала свій контракт і надала потрібні смаки корпорації «PepsiCo, Inc», остання публічно заявила, що не буде «проводити або фінансувати дослідження, в тому числі дослідження, проведені третіми сторонами – в яких використовуються будь-які тканини людського організму або клітинні лінії HEK 293, отримані з ембріонів». Як лицемірно, не чи правда? Отримавши своє, компанія вибілила себе, приспала пильність споживача і продала ще більше свого продукту, тому як заяву про відмову фінансувати такі аморальні дослідження» викликала хвилю радості людей, які, підтримавши це вірне рішення, відзначили цю справу — купивши в два рази більше продукції «PepsiCo, Inc».

А Ви звернули увагу на «допустимі клітинні лінії» зазначені в листі? На клітини кишкової палички, дріжджів, комах, земноводних, яєчників китайського хом’яка? Ви правда хочете це все відчувати в своєму організмі? Якщо не вірите у використанні HEK 293 в харчовому виробництві — добре, Ваше право. Але те, що вони ставлять в графу «допустисые клітинні лінії» — просто огидно. Вони не рятують світ вдаючись до цих збочень, вони обманюють Ваш мозок, створюючи ці мерзенні добавки.

Що купити, щоб спробувати HEK 293.

Тепер ми переходимо до тієї частини статті, інформацію з якої ми можемо застосувати в нашому реальному житті. Компанія «Senomyx», використовуючи інформацію генома людини, ідентифікувала сотні видів смакових рецепторів і в даний час отримала 113 патентів. В мережі також пишуть, що вона співпрацює з 7 великими світовими харчовими компаніями і спільно розвиває технології.

Не знаю як на рахунок 7 великих харчових світових компаній, але знаю напевно, що ця компанія співпрацює з «Pepsico», «Firmenich», «Ajinomoto, Co., Inc» про що відкрито заявляє на своєму офіційному сайті.

Також при підготовці свого матеріалу я ознайомилася із статтями на цю тему, де пишуть, що компанія «Senomyx» працює з «Nestle», але підтвердження цьому знайшла лише це:

Думаю, що швидше за все і компанія «Nestle» була вказана на офіційному сайті «Senomyx» і сорудничает з нею досі, але з якихось причин була видалена. Можливо, «Nestle» таким чином вирішила вберегти себе від скандалів і тим самим зберегла свій прибуток. Адже хто ж захоче купувати, наприклад, дитяче харчування, в основі якого використані клітини абортированых ембріонів.

Нагадаю, що продукти «Senomyx» посилюють інтенсивність смаку і запаху. Так як використовується дуже мала кількість речовини виробленого компанією у виробництві їжі та косметики, то його !необов’язково відзначати на лейблі!, а за класифікаційними параметрами добавки підпадають в широку категорію «нетипові смаки». З цієї причини, компоненти не контролюються агентством FDA (Food and Drug Administration управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів).

Отже, ми з’ясували, що компанія «Senomyx» використовує в своєму виробництві клітинну лінію вироблену з нирок людського ембріона. Тепер перейдемо до того хто основні «гравці», співпраця яких з «Senomyx», можна підтвердити інформацією з офіційних джерел.

З ким точно працює «Senomyx».

Далі я наочно покажу Вам, в яких продуктах вищевказаних корпорацій і компаній, присутніх в Росії, є HEK 293. Не розраховуйте на те, що про його наявність у продукті Вам напишуть на етикетці. Зазвичай це позначають як «натуральний ароматизатор», адже саме це робота компанії «Senomyx» — створювати підсилювачі і ароматизатори. А не напишуть щодо зручною причини, про яку я писала вище: «Так як використовується дуже мала кількість речовини виробленого компанією у виробництві їжі та косметики, то його обов’язково відзначати на лейблі, а за класифікаційними параметрами добавки підпадають в широку категорію «нетипові смаки»».

Почнемо по порядку.

Корпорація «Nestle». Повна назва — «Nestlé Société Anonyme», в українській транслітерації — «Нестле С. А.», «акціонерне товариство Нестле») — швейцарскаятранснациональная корпорація, найбільший у світі виробник продуктів харчування. Головний офіс компанії знаходиться в швейцарському місті Веве(фр. Vevey). «Nestle» виробляє розчинну каву, мінеральну воду, шоколад, морозиво, бульйони, молочні продукти, дитяче харчування, корм для домашніх тварин, фармацевтичну продукцію і косметику. Основні торгові марки — KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nestea, Ritter Sport і багато інших.

Хочу звернути Вашу увагу на продукти для дітей від цієї компанії:

В косметичці кожної другої дівчини є тональний «Maybelline», очищаюча вода «Garnier». Багато чоловіків люблять парфум від модного дому «Giorgio Armani», «Diesel» та ін. Кожна друга мама купує своєму малюкові в період прикорму пюрешки «Gerber». Список продуктів цієї компанії, що оточують нас кожен день можна продовжувати дуже довго. Ми оточені продукцією з HEK 293.

2. Компанія «Firmenich». Є світовим лідером в області розробки і виробництва ароматичних речовин для парфумерної і харчової промисловості і займає близько 14% світового ринку ароматики. Компанія контролює весь процес — від вирощування, збору і обробки сировини, до наукових досліджень і промислового виробництва натуральних харчових ароматизаторів (у колекції – понад 1000 ароматів). Щорічно компанія інвестує мільйони доларів у нові розробки (має понад 1800 патентів) та дослідження споживчих переваг, що дозволяє їй розробляти ароматичні рішення, що відповідають мінливим смакам споживачів різних країн.

На сьогоднішній день компанія є визнаним №1 в області розробки і виробництва парфумерних композицій і входить у трійку найбільших виробників харчових ароматизаторів. У Росії компанія представлена з 1996р. Ексклюзивний дистриб’ютор в Росії: «Файн Інгредієнтс».

Що стосується парфумерної промисловості «Firmenich», то вона працює з такими брендами як:

Клієнти Firmenich: Yves Saint Laurent, Christian Dior, Сі Ель парфюм (CIEL parfum – лідер російського ринку парфумерії), Georgio Armani – Attitude, 2007; Disel – Finally Legalised, 2008; Dior – Midnight poison, 2007; Marc Jacobs – Daisy, 2008; Dolce & Gabbana Light blue, 2008; Gucci By Gucci, 2008; Giorgio Armani – Emporio Armani Diamonds, 2008; Estee Lauder – Sensuous, 2008.

Хочу зазначити, що «Сі Ель парфюм» — єдина російська компанія, для якої «Firmenich» виготовляє парфумерні композиції, про що вони відкрито заявляють на своєму сайті. Ця компанія також займається засобами по догляду за обличчям, тілом, декоративною косметикою. Тобто, якщо бачите, на етикетці виробника назва «Ciel parfum» знайте, що велика ймовірність, що спонсоруєте використання матеріалу абортованих ембріонів.

3. Компанія «Ajinomoto Co., Inc». Японська компанія, що виробляє смакові добавки, приправи, їх розігрівали обіди, підсолоджувачі, амінокислоти і фармпрепарати. Найбільш відомим продуктом є глутамат натрію під маркою «Ajinomoto». Також компанія «Ajinomoto Co., Inc.» спеціалізується на професійному спортивному харчуванні та оздоровчому харчуванні і фітнес-компонентах. Продукція представлена на Російському ринку вказана на малюнку нижче.

4. Корпорація «PepsiCo». Їй, як Ви розумієте, я приділила особливу увагу зважаючи вищевикладеної інформації про резолюції-протест всередині корпорації. Отже, корпорація «PepsiCo, Inc» — найбільший в Росії виробник продуктів харчування і напоїв. У центральному і регіональних офісах компанії і на її численних виробничих підприємствах працює близько 19 000 співробітників. Сьогодні «PepsiCo, Inc» займає провідні позиції в сегментах газованих, негазованих і енергетичних напоїв. Також «PepsiCo, Inc» є найбільшим в Росії промисловим переробником картоплі і одним з найбільших переробників сирого молока. Компанія інвестує значні кошти в реалізацію програм, спрямованих на підвищення ефективності діяльності постачальників картоплі і молока, поліпшення якості та забезпечення зростання поставок сировини.

В інтеренті з даної корпорації і її компаніях є вже готові візуальні матеріали, але я вирішила порівняти списки з них з офіційною інформацією з сайту «PepsiCo, Inc» — не зійшлося. Тому візуальний матеріал, для розуміння що виробляє «PepsiCo, Inc», склала для Вас сама. Це актуальний список компаній цієї корпорації на сьогоднішній день.

Зверніть увагу на бренди Російського ринку. Якщо Ви не веган або сироїд, то швидше за все споживаєте продукти компанії, що використовує HEK 293 у своєму виробництві, кожен день. Багато хто з Вас (але не всі), думають, що газовані напої та снеки — ось її продукція. Але немає. Також вона займається виробництвом молока, сирків, дитячого харчування «Агуша» і т. д. тобто в принципі виробництвом того, що для середньостатистичної людини в його розумінні не є продуктом із серії «іноді можна», а є цілком корисним для здоров’я.

А як багато чіпсів «Lays», «Cheetos» було з’їдено і запите «Pepsi» хоча б під час проведення ЧС з футболу 2018? Як багато людей проспонсировало використання HEK 293 у харчовій промисловості по знанню? Навіть купуючи такий нешкідливий продукт як сир «Ламбер» Ви можете ненароком зв’язати себе з фінансуванням процесу використання HEK 293 і взяти на себе відповідальність за таке спонсорування.

А Ви помітили як активно нам нав’язують всі ці продукти в рекламі по телевізору, на вулиці, в магазинах? Наприклад, зовсім недавно весь инстаграмм був повний знаменитостей з новою упаковкою чіпсів «Lays».

Друзі, а як часто Ви купуєте додому продукцію компанії «Будиночок у селі» належить «PepsiCo, Inc»? Наприклад молоко, масло, кефір або ряжанку? Напевно Ви навіть і не підозрювали, який компонент може бути використаний у виробництві, щоб Вам хотілося купувати її продукцію знову і знову. Плюс накладення на Вас відповідальності за спонсорування використання все того ж HEK 293. Те, що Ви не знали цього — не позбавляє Вас від відповідальності наслідки якої позначаються потім на Вашому житті. Але це вже інша і не менш обширна тема.

Загалом, добре ознайомтеся з картинкою і логотипами. Впевнена, що Ви знайдете свого улюбленого виробника серед них.

Висновок

Прийшов час коли кожен із нас повинен більш уважно стежити за тим, що відбувається навколо нього. Чому зараз? Та тому, що у нас є всі можливості шукати і знаходити потрібну і правильну інформацію та виправдання нашому невігластву більше немає.

Потрібно відповідальніше ставитися до того, чому або кому ми довіряємо при тому чи іншому нашому виборі.

Я вже не в перший раз пишу Вам про відповідальність. А пишу тому, що впевнена на 99% про її прямий вплив на наше життя і те, якою вона буде. Через наше невігластво на нас кладуть колосальний тягар відповідальності, який тягне за життя вниз.

Приміром, Ви, купуючи м’ясні продукти, обесцениваете своє життя. Спонсоруєте паркан життя іншої істоти, а отже, ціна вашого життя теж не велика. Це моя думка і наводжу Вам його у якості прикладу.

Купуючи продукцію корпорацій співпрацюють з компанією, яка використовує HEK 293 — Ви спонсоруєте ринок збуту абортованих немовлят. Не знали про таке? Думаю — ні. Адже в новинах по телевізору такого точно не скажуть і в газеті не напишуть.

І так у всьому. Є Ваш вибір і рішення в тій або іншій ситуації, і Ви несете відповідальність за нього. Це стосується відповідальності за такі прості рішення як «вибір того або іншого продукту в магазині», так і «вибору та прийняття рішення главою держави».

Пам’ятайте, що не знання законів не звільняє від відповідальності. І так у всьому. Перевіряйте інформацію з поза. Самостійно вивчайте, що кладете в свій організм. Читайте про тих, хто виробляє їжу для Вас. У здоровому тілі здоровий дух. І це стосується не тільки рівня Вашої атлетичності.

Всіх благ Вам, друзі.

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