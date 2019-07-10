Києвом знову прокотилась хвиля “мінувань”, але вже з новими об’єктами

Києвом прокотилась хвиля “мінувань”. Про це журналістам інформаційного агентства повідомили джерела у правоохоронних органах.

“Мінери” не припиняють масово мінувати об’єкти у Києві. Так, позавчора Києві замінували 4 посольства.

А вчора всі супермаркети “Ашан”, “Сільпо”, “АТБ” та декілька ТРЦ,

Київський університет ім. Грінченка, Київський національний

лінгвістичний університет, Київський національний університет культури

та мистецтв.

У ході перевірки вибухових пристроїв не виявлено.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 259 КК України.