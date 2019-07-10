Повісився чоловік, який фігурує у кримінальній справі з народним депутатом: подробиці

В Одеській області знайшли повішеним чоловіка у власному будинку. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.
“В Овідіопольському районі знайшли повішеним чоловіка за місцем його мешкання. Ми допускаємо, що він вчинив самогубство”, – повідомили правоохоронці.
Самогубці було 62 роки.
Відомо, що
померлий є підозрюваним у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1
ст. 263 та ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України за фактом
вчинення хуліганських дій з використання зброї відносно народного
депутата України. Вчора, за клопотанням прокуратури, йому мав обиратися
запобіжний захід, проте в суд він не з’явився.