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Повісився чоловік, який фігурує у кримінальній справі з народним депутатом: подробиці

10.07.2019

В Одеській області знайшли повішеним чоловіка у власному будинку. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.

“В Овідіопольському районі знайшли повішеним чоловіка за місцем його мешкання. Ми допускаємо, що він вчинив самогубство”, – повідомили правоохоронці.

Самогубці було 62 роки.

Відомо, що
померлий є підозрюваним у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1
ст. 263 та ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України за фактом
вчинення хуліганських дій з використання зброї відносно народного
депутата України. Вчора, за клопотанням прокуратури, йому мав обиратися
запобіжний захід, проте в суд він не з’явився.

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