В Нідерландах з-за шуму закрили дитячий майданчик при школі

Жителі прилеглих до початкової школи, Де Будуть будинків скаржилися, що учні регулярно перевищують межу в 70 децибел — рівень допустимого шуму в житлових районах, що діє по всій країні. Офіційно був зафіксований рівень шуму 88 дб.

Директор школи повідомила, що школі наказали закрити ігровий майданчик до кінця місяця, або заклад зіткнеться зі штрафом у розмірі 10 000 євро за кожне порушення постанови.

За час конфлікту школа неодноразово робила спроби задовольнити місцевих жителів. «Ми перемістили музичні та інші заходи всередину, час відкриття майданчика було обмежено до восьмої вечора, і були зроблені різні структурні зміни. Але, мабуть, цього недостатньо», — сказала директор Яннеке Колсен.

Експрес-інформація по країні

Нідерланди (Королівство Нідерландів) – держава, що складається із західноєвропейської частини і островів Бонейр, Сінт-Естатіус і Саба в Карибському морі.

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Столиця – Амстердам

Найбільші міста: Амстердам, Роттердам, Гаага

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 41 526 км2 (132-я в світі)

Населення – 16,9 млн чол. (65-я в світі)

Офіційна мова – нідерландська

Релігія – католицизм (28%), протестантизм (19%)

ІЛР – 0,922 (5-я в світі)

ВВП – $879,3 млрд (17-я в світі)

Валюта – євро

Межує зНімеччиною, Бельгією

Дитячий майданчик при школі Де Будуть була відкрита більше 40 років тому. Вона була зменшена в розмірах під час будівельних робіт два роки тому на користь будівництва нових будинків навпроти.

Понад 4000 чоловік уже підписали петицію з вимогою скасувати рішення про закриття території. Заборона почали обговорювати і в парламенті Нідерландів.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», японець прокляв школярів за шум.

За матеріалами «Європейська правда»

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