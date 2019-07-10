Суд відмовився заарештовувати майно Віктора Ющенка

Печерський суд відмовив Генеральній прокуратурі (ГПУ) в арешті майна експрезидента України Віктора Ющенка, який начебто допомагав Януковичу заволодіти Межигір’ям. Прокуратура вже заявила, що буде повторно вимагати арешту.

Про це в інтерв’ю Україні Молодій повідомив адвокат Ющенка Віталій Наум, передає УМ.

Раніше управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури на чолі з Сергієм Горбатюком просило суд накласти арешт на майно третього президента.

За версією Горбатюка, який не приховує бажання стати Генпрокурором за нової влади, нібито саме Ющенко ще до Помаранчевої революції «вступив у змову» з Януковичем, щоб перевести резиденцію «Межигір’я» з Держ­управління справами (ДУС) у сферу відповідальності Кабінету Міністрів.