У Києві молодик із ножем​ напав на дівчину: хлопці, які були поруч, влаштували самосуд (фото)

У столиці на Видубичах молодик із ножем напав на дівчину, яка приїхала на СТО. Як виявилось, він перебував у розшуку за подібні витівки. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Хлопці, які опинилися неподалік, дали відсіч нападнику. “Один із хлопців навіть пошкодив руку об порушника”, – йдеться у повідомленні.

Поліція і швидка на місці.

“Оскільки нападник не встиг нікого серйозно поранити або хоча б вбити, його навряд чи затримають надовго. А дівчатам варто задуматися про активну безпеку за допомогою різних засобів”, – констатують у пабліку.