Знову: Меркель втретє за місяць пережила напад тремтіння. Відео

Канцлер Німеччини Ангела Меркель в черговий раз зазнала напад тремтіння на офіційному заході – під час зустрічі в Берліні з прем’єр-міністром Фінляндії Антті Рінне. Відповідний відеозапис поширив у середу телеканал n-tv.

Вперше напад перед камерами трапився з главою кабміну ФРН 18 червня. Вона брала президента України Володимира Зеленського і несподівано для всіх під час виконання національних гімнів почала відчувати сильну тремтіння. Навколишні звернули на це увагу, однак ніхто не наважився підійти до неї, мабуть, через побоювання порушити протокол.

27 червня аналогічна ситуація з Меркель трапилася на прийомі у президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера.

Представники Кабміну в обох випадках говорили, що нічого страшного зі здоров’ям канцлера не відбувається.

German Chancellor Angela Merkel seen shaking at a public event for the third time in less than a month. https://t.co/m1VjxkLGTE pic.twitter.com/KiofXVi3Us

— ABC News (@ABC) 10 липня 2019 р.

