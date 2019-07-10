Нусс прокоментував конфлікт, який стався між Зеленським і Годунком

Політолог Павло Нусс прокоментував конфлікт, який стався під час наради, яку проводив президент у Бориспільській міськраді. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політолога у соціальній мережі фейсбук.

Павло Нусс пише: «Під час візиту до Борисполя між Зеленським та секретарем міськради Борисполя Ярославом Годунком сталася перепалка. Президент назвав чиновника “розбійником” і буквально вигнав його з наради, а вже після засідання Зеленський сказав: “Ща позвоню Баканову по поводу этого черта”.

Так от, окрім того, що Зеленський намагається скопіювати стиль Лукашенка й інших пострадянських диктаторів, той самий” чорт” активно підтримував Зеленського у другому турі виборів 2019.

Ви зробили це разом, чорти!»

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Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський після перепалки вигнав із зали секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка за те, що той раніше був засуджений за розбій.

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