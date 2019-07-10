Генерал Забродський погодився очолити марш на День Незалежності (відео)

Командувач Десантно-штурмовими військами ЗСУ генерал-лейтенант Михайло Забродський відповів на пропозиції ветеранів АТО та представників громадськості очолити зведену колону військових на параді на День Незалежності України. Про це розповідає Новинарня.

Відеозвернення, на якому говорить генерал Забродський, оприлюднив на сторінці у соцмережі Facebook колишній радник міністра оборони Полторака і президента Порошенка, а зараз – кандидат у народні депутати від партії “Європейська солідарність” Юрій Бірюков.

“Для мене військовий парад на головній вулиці країни – це символ нашої незалежності, це символ нашої боротьби проти ворога. Знаю, що для більшості військових взяти участь у параді та представляти Збройні сили – це велика честь. А цивільні на параді віддають шану тим, хто ціною свого життя та здоров’я захищає наш спокій та мирне небо. Це – дуже важливе нагадування, що в країні йде війна, і ми не можемо про неї забувати”, – говорить Забродський.

За його словами, проведення параду не стосується політики. А з огляду, на його думку, подій у політиці, парад таки має відбутися.

“Я бачив у соцмережах дописи з закликами до мене провести парад. Це велика честь – бути присутнім на ньому. Парад потрібен нашій державі та нашим воїнам. І він буде”, – резюмував генерал.

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Як інформувала “Новинарня“, вчора, 9 липня, президент Зеленський офіційно заявив, що військового параду на День Незалежності не буде. За його словами, в цьому році гроші, які могли бути виділені на проведення військового параду, перерахують українським військовим як премії.

У відповідь на це ветерани АТО заявили про альтернативний військовий парад замість скасованого президентом Зеленським.

Так, десантник Олександр Погребиський запропонував командувачу Десантно-штурмових військ, герою України, генерал-лейтенанту Михайлу Забродському очолити зведену колону ветеранів та учасників параду попередніх років.

Цього ж дня на сайті президента з’явилась петиція з вимогою провести парад до Дня Незалежності.

Наступного дня, 10 липня, прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив профільним міністрам порахувати вартість проведення військового параду на День Незалежності України, аби запропонувати президенту Зеленському не скасовувати його.

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