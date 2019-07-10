Голодні, брудні та хворі: з родини алкоголіків вилучили 8 дітей (жахаючі фото, відео)

На Одещині поліцейські вилучили вісім дітей з кризової родини. Про це повідомили у Подільському відділі поліції в Одеській області.
“Той факт, що діти голодні та потребують медичної допомоги, правоохоронці разом з представниками служби у справах дітей встановили під час чергової перевірки умов проживання сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, на території Мардарівського та Петрівського старостинських округів. В одній з таких родин і мати, і батько були нетверезі. За сімома малолітніми дітьми, найменшому з яких лише один рік, та серед яких є інвалід, доглядала 14-річна старша сестра. На питання, чи вони сьогодні їли, малеча промовчала, а матір почала демонструвати їжу, яка скоріш була закускою на минулому застіллі, адже холодильник був порожній”, – йдеться у повідомленні.
З
початку року поліцейські вже чотири рази притягували до
відповідальності матір дітей за невиконання батьківських обов’язків та
надавали час на виправлення. Але за результатами проведеної перевірки – в
оселі антисанітарія, ремонт кімнат не завершений, на дитячих ліжках
відсутня постільна білизна, а одежа дітей брудна.
«Жінка,
отримуючи соціальні виплати на дітей, витрачала кошти не за
призначенням. Діти направлені в районну лікарню, де пройдуть повний
медичний огляд. На даний час є всі підстави для звернення до суду
щодо позбавлення даної громадянки батьківських прав», – прокоментував
подію начальник Подільського відділу поліції Микола Піщанський.