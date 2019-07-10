5 років тюрми та 3 роки без права керування авто: суд виніс вирок таксисту-наркоману, який вбив пасажирку

Водія таксі, який під дією наркотиків вчинив смертельну ДТП у столиці, позбавлено волі на 5 років. Про це повідомили у прокуратурі міста Києва.

Смертельна пригода сталася 16 серпня 2018 року на проспекті Леся Курбаса у Києві. 37-річний водій автомобіля Opel Astra (5BO4942 Cz), перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, рухався з перевищенням максимально допустимої швидкості, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з бетонною стіною. В результаті аварії пасажирка таксі, 41-річна мешканка Чернігівської області, від отриманих тілесних ушкоджень загинула.

“За результатом судового розгляду Святошинським районним судом міста Києва підтримано позицію прокурора, визнано таксиста винним за ч. 2 ст. 286 КК України та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки”, – йдеться у повідомленні.