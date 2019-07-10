Вітчим ґвалтував малолітню дитину: експертизи підтвердили жахливі факти

В Одесі заарештовано підозрюваного у зґвалтуванні малолітньої. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.

“Про

вчинення дій сексуального характеру з боку вітчима, малолітня потерпіла

наважилась зізнатись власній матері. Остання в свою чергу одразу із

відповідною заявою звернулась до поліції. Правоохоронцями

було негайно призначено та проведено ряд експертиз, висновки яких прямо

вказують на причетність підозрюваного до протиправних діянь”, – йдеться у повідомленні.

Співробітники

Портофранківського відділення поліції затримали зловмисника, йому вже

оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення,

передбаченого ч.4 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Тримання під вартою без визначення розміру застави – саме такий запобіжний захід на час проведення досудового розслідування обрано 44-річному місцевому мешканцю.

Досудове розслідування за вказаним фактом триває.