Вітчим ґвалтував малолітню дитину: експертизи підтвердили жахливі факти

В Одесі заарештовано підозрюваного у зґвалтуванні малолітньої. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.
“Про
вчинення дій сексуального характеру з боку вітчима, малолітня потерпіла
наважилась зізнатись власній матері. Остання в свою чергу одразу із
відповідною заявою звернулась до поліції. Правоохоронцями
було негайно призначено та проведено ряд експертиз, висновки яких прямо
вказують на причетність підозрюваного до протиправних діянь”, – йдеться у повідомленні.
Співробітники
Портофранківського відділення поліції затримали зловмисника, йому вже
оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення,
передбаченого ч.4 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.
Тримання під вартою без визначення розміру застави – саме такий запобіжний захід на час проведення досудового розслідування обрано 44-річному місцевому мешканцю.
Досудове розслідування за вказаним фактом триває.