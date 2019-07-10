Парубій закликав українців на День Незалежності вийти на Хрещатик

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня 2019 року на Хрещатик і разом пройти парадом Незалежності, щоб вшанувати безсмертний подвиг українських героїв, закликаю усіх хто боровся і воював за Волю України — учасників Революції Гідності, ветеранів російсько-української війни, волонтерів, військових. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Парубія у соціальній мережі фейсбук.

Спікер парламенту написав, що учора Президент Зеленський оголосив про скасування традиційного військового параду до Дня Незалежності України.

«Прикро вражений таким рішенням. Чи буде парад — не їм вирішувати», – заявив Андрій Парубій.

Голова ВР також висловися щодо того, що означає день Незалежності для патріотів України.

Він написав: «Для патріотів України — День Незалежності — головне свято! За Самостійність і Державність віддали своє життя багато поколінь українців. Тисячі наших сучасників — кращих доньок і синів України, загинули за Незалежність у новітній війні з імперською Росією, яка триває вже п´ятий рік».

У своєму дописі Парубій закликав українців вийти на Хрещатик 24 серпня 2019 року для вшанування подвигу героїв, учасників Революції Гідності, ветеранів російсько-української війни, волонтерів, військових.

«Щоб вшанувати безсмертний подвиг українських героїв, закликаю усіх хто боровся і воював за Волю України — учасників Революції Гідності, ветеранів російсько-української війни, волонтерів, військових — 24 серпня 2019 року вийти на Хрещатик і разом пройти парадом Незалежності.

Беріть свої бойові знамена, піднімайте прапори з якими ми боронили Україну, щоб з гаслом «Слава Україні!» і нашим військовим маршем «Зродились ми великої години!» пройти колонами головною вулицею країни.

Я буду там разом з вами!

До зустрічі на Хрещатику у День Незалежності України!», – закликав українців, патріотів рідної країни Андрій Парубій.

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Нагадаємо, що командувач Десантно-штурмовими військами ЗСУ генерал-лейтенант Михайло Забродський відповів на пропозиції ветеранів АТО та представників громадськості очолити зведену колону військових на параді на День Незалежності України.

Він заявив: “Для мене військовий парад на головній вулиці країни – це символ нашої незалежності, це символ нашої боротьби проти ворога. Знаю, що для більшості військових взяти участь у параді та представляти Збройні сили – це велика честь. А цивільні на параді віддають шану тим, хто ціною свого життя та здоров’я захищає наш спокій та мирне небо. Це – дуже важливе нагадування, що в країні йде війна, і ми не можемо про неї забувати”.

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