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Бориспіль: чиновник з кримінальним минулим, якого вигнав Зеленський збирається подати до суду

10.07.2019

Секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок, якого Володимир Зеленський на робочій нараді вигнав із залу через намагання зірвати нараду, збирається подати на президента до суду, передає “КП“.

“Я завтра зберу прес-конференцію і подам на нього до суду. Буду вимагати вибачень за цю ситуацію і компенсації за моральну шкоду. Він вів себе як якийсь гопник: “Вийди геть звідси, йди гуляй”. Я ж і є влада, навпаки послухай її. А мене за правду виганяють із залу. Ось така ситуація”, – заявив Годунок.

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За його словами, все почалося з того, що він почав ставити питання і просити допомоги президента в будівництві лікарні, розповідаючи про корупцію в райадміністрації.

“І замість того, щоб райадміністрацію вигнати за те, що вони відмивають гроші, чомусь вигнали мене. Вони переплутали мене, напевно, він просто не розібрався чи не хотів”, – заявив чиновник.

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За словами Годунка, в лікарні є проблеми й немає фінансування.

“Ми самі не збудуємо лікарню, державне фінансування повинно бути, потрібно 180 мільйонів. Районна адміністрація цю лікарню оформила у свою власність і нічого в ній не робить”, – заявив Годунок.

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