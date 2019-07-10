Сергій Фурса: А що там у гривні?

Економічний експерт Сергій Фурса зробив детальний аналіз ситуації з гривнею. Як відомо, зараз українська валюта укріплює свої позиції на ринку і це декого не стільки радує, скільки лякає. Сергій Фурса пише про те, що зміцнення гривні – сезонний тренд, що і три роки поспіль. Починаючи з лютого гривня зміцнюється і це зміцнення триває до середини-кінця літа. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис експерта у соціальній мережі фейсбук.

Наводимо надзвичайно цікавий аналіз Сергія Фурси без скорочень:

«У нашому маленькому містечку знову переполох. Гривня зростає. Курс уже перевалив 26,0 і іноді доходить до 25,5. І знову майже паніка, і знову теорії змови. То гривню під вибори зміцнюють, то це все змова Сороса, який хоче взяти під контроль українську економіку. А хтось уже приготувався купувати долар по 8,0. Але все, як завжди, простіше.

Гривня дійсно зміцнюється. І робить це навіть трохи різкіше, ніж відбувалося сезонне зміцнення національної валюти останні три роки. Але все одно ми бачимо той же сезонний тренд, що і три роки поспіль. Починаючи з лютого гривня зміцнюється і це зміцнення триває до середини-кінця літа. В цьому році тренд посилюється завдяки вкрай сприятливою ситуації для національної валюти. З одного боку, з початку року в номіновані в гривню ОВДП зайшло вже близько 2 млрд доларів від іноземців. Їх дуже давно не було на внутрішньому ринку і повернення до нормальної ситуації, коли іноземці купують номінований у гривні борг, підтримує національну валюту. З іншого боку, зростання цін на сировинні товари, які традиційно експортує Україна. Чи жарт, ціни на руду за рік зросли майже вдвічі, прекрасно себе почуває кукурудза і пшениця. А ціна на газ, навпаки, падає. І зараз ціна на європейських біржах складає близько 140 доларів. Все це підтримує гривню і підсилює сезонні тенденції щодо зміцнення національної валюти. Але не змінює тренди, поки що, а лише підсилює їх.

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З загального тренду вибивається стрибок, який ми побачили місяць тому. Який, до того ж, зробив ще й поточне зміцнення на вигляд більш радикальним і різким. Якщо пам’ятаєте, тоді, на початку червня, національна валюта стрибнула до 27,0 за долар. Причина – інтерв’ю Коломойського в Financial Times, де він активно боровся за дефолт. Інтерв’ю це багатьох налякало і як результат, гривня почала падати. Але ситуація так і залишилася локальною. Ми побачили дуже хорошу комунікацію з боку української влади (дивно, але так). Президент вперше відкрито опонував Коломойському, уряд зробив спільний конференц-дзвінок з МВФ, на якому інвесторів запевнили, що опція дефолту навіть не розглядається. В результаті, ринки швидко заспокоїлися, більш того, вийшов навіть ефект пружини, коли отриманий від позитивних запевнень імпульс привів як до зростання вартості українських активів до рівня вище, ніж було до виходу на арену Коломойського, так і до більш сильному зміцненню гривні.

Що буде далі? Осінь поки ніхто не відміняв. А значить сезонні фактори, які завжди тиснули на гривню, проявлять себе і в цьому році. А значить сезонність, нехай і згладжена, знову повинна проявити себе, вчинивши тиск на курс гривні. Інша справа, що активність іноземців змушує макроекономістів переглядати прогнози курсу гривні на кінець року і вже ніхто (з людей зі здоровим глуздом) не говорить про курс близько 30 гривень за долар. Швидше, ми побачимо гривню в діапазоні 27-28, що ознаменує собою другий рік поспіль зміцнення національної валюти. І важливо розуміти, що чим більше ми говоримо про сезонності, тим більше людей будуть намагатися на ній заробити, а значить з часом вона повинна фактично зникнути. Звичайно, за умови, що фінансові ринки продовжать свій розвиток.

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Але у всьому цьому є дуже багато «якщо», поки принаймні. Важко передбачити, який саме буде активність іноземців. Мінфін потихеньку знижує ставки по гривневим боргу і питання, чи знизить це в перспективі інтерес іноземців до покупок. Потенційно в світі зараз є багато вільних мільярдів доларів, яких може залучити українська гривня, де поєднуються валютна стабільність, високі ставки і хороша макроекономічна ситуація. Але це працює тільки якщо збережеться вкрай позитивний настрій на світових ринках, яке зараз вже нагадує період 2006-2007 рр., Коли в пошуках «чого б ще купити», інвестори і спекулянти заходили в найвіддаленіші куточки світу. Зараз важко сказати, чи зайде в другому півріччі в Україну 1 млрд доларів від іноземців або 2 млрд доларів. Або взагалі нічого. І це є основним фактором невизначеності при прогнозуванні динаміки курсу.

І так, треба розуміти, що як і раніше фундаментом валютної стабільності залишається співпраця з МВФ. Не буде співпраці, і всі іноземці моментально відправляться на вихід.

До речі, про іноземців. Багато борців за автентичну економіку бачать в цьому страшні знамення. Як так, приходять злі спекулянти доїти бідних українців. Але суть в тому, що присутність іноземців на внутрішньому ринку – це нормально. Для будь-якої країни світу. Вони повинні бути тут. І ненормальним був довгий період, коли іноземного капіталу не було в Україні.

Тому, багато у чому динаміка курсу буде залежати від нового формату уряду. І якщо результати виборів більш менш передбачувані, то, що буде далі сказати важко. Ми можемо отримати технократичний уряд, який буде в змозі не тільки домовиться з МВФ, але і значно прискорити реформи. А це може призвести до такого притоку капіталу, що про сезонності треба буде забути швидше. А можемо отримати «політичний» уряд і стандартне для України болото. Більш того, можемо отримати третій варіант – «уряд Коломойського», і тоді треба буде забути про співпрацю з МВФ. А як результат, і про стабільний курсу валют. І передбачити зараз, який формат уряду ми побачимо вже у вересні, абсолютно неможливо».

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