Росія запропонувала збудувати новий реактор на АЕС в Чехії: Німеччина і Австрія шоковані

Влада Чехії має намір і далі інвестувати кошти в розвиток ядерної енергетики. Про це пише DW.

“Іншого шляху, крім ядерної енергетики, не існує”, – заявив віце-прем’єр, міністр промисловості і торгівлі країни Карел Гавлічек.

Він

назвав міркування про те, що енергетичні потреби Чехії можна вирішити

за рахунок поновлюваних джерел, “абсурдом” з економічної, географічної

та технічної точок погляду. Німеччина, що займає лідируючі позиції

в Європі в області екологічно чистої енергетики, “дуже багата країна,

яка може дозволити собі такі інвестиції”, підкреслив Гавлічек.

Раніше стало відомо, що енергетична компанія CEZ, яка частково

належить державі, кілька місяців тому заснувала дві дочірні фірми для

будівництва нових енергоблоків на чеських АЕС “Темелін” і “Дуковани”. Як пояснив Гавлічек, в уряді обговорюється питання про те, в якому обсязі держава надасть гарантії

по кредитах, необхідних для фінансування даних проектів. Зацікавленість

в будівництві нового реактора на АЕС “Дуковани” висловили корейська

компанія KHNP і російський держконцерн “Росатом”. Вартість проекту

становить орієнтовно 10 млрд євро.

З боку Європи, а саме Берліну та Відню, йде критика. Так, зокрема,

морально застаріла АЕС “Темелін” знаходиться всього в 60 кілометрах від

кордонів Німеччини і Австрії. Тому висловлювання Гавлічека викликали

різку критику в Берліні та Відні.

“Єдиний шлях в атомний тупик? Поновлювані джерела енергії вже давно

набагато дешевше, ніж будівництво нових АЕС”, — відреагувала на слова

чеського віце-прем’єра голова комітету з навколишнього середовища,

охорони природи та безпеки ядерних реакторів в німецькому бундестазі

Сільвія Коттінг-Уль. Вона закликала федеральний уряд посилити

на європейському рівні агітацію за розвиток поновлюваних джерел енергії.

На думку Елізабет Кьостінгер, колишнього міністра навколишнього

середовища в уряді Австрії, знову розвивати атомну енергетику,

прикриваючись зміною клімату, це абсолютно неправильний шлях. Вона назвала непомірними кошти, які необхідно вкладати

в будівництво і подальшу експлуатацію АЕС. Окремо стоять питання безпеки

і поховання ядерних відходів.

“Чехія шукає місце для поховання ядерних відходів недалеко від

австрійського кордону — це для нас абсолютно неприйнятно”, — заявила вона.