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Посварилася із сестрою і втекла з дому: з’ясувалися подробиці зникнення 14-річної дівчини

10.07.2019

Правоохоронці розшукали на Одещині неповнолітню втікачку із Миколаївщини. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.

“Орієнтування на 14-річну жительку Вознесенська, яка тривалий час не з’являлася вдома та не виходила на зв’язок із батьками, по підрозділах поліції країни розійшлося 29 червня, одразу після того, як її родичі забили на сполох”, – йдеться у повідомленні.

Оперативники Балтського відділу поліції помітили дівчину в районному центрі у вівторок, 9 липня. В ході бесіди із нею з’ясувалося, що причиною втечі з родини став конфлікт зі старшою сестрою.

Покинувши домівку, дівчина одразу попрямувала до Одеси. А в Балті вона опинилася, познайомившись в обласному центрі із місцевою жителькою райцентру.

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