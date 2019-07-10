Трирічний малюк подавився виноградом і помер

Медики лікарні Наарині не змогли врятувати трирічного хлопчика,
доставленого бригадою “Маген Давид Адом” з села Кісріев в критичному
стані.
Малюк подавився виноградиною і задихнувся, його мозок необоротно
постраждав, пише israelinfo.
Батьки
привезли посинілого малюка в місцеву поліклініку. Лікар витягнув
виноградину з дихальних шляхів, але дитина не почала дихати, і медики
почали інтенсивну реанімацію. До лікарні дитину довезли в критичному
стані, не припиняючи масажу серця і штучного дихання.
У зв’язку з цим трагічним випадком “Маген Давид Адом” нагадує батькам основні правила безпеки: не давати маленьким дітям до 5 років продуктів, якими легко вдавитися (виноград, родзинки, сушена журавлина, сосиски), нарізати їжу маленькими шматочками і стежити, щоб дитина як слід пережовувала їжу, годувати тільки сидячи за столом. Наскільки важко виконати ці рекомендації – знає будь-хто з батьків, але важливо розуміти: вони можуть врятувати дитині життя.