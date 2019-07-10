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Віталій Бала: Парад – це прояв поваги і подяка нашим ЗСУ

10.07.2019

Соціальні мережі продовжують активно обговорювати рішення Зеленського не проводити військовий  парад до Дня Незалежності. Директор Агентства моделювання ситуацій, політолог Віталій Бала також прокоментував це рішення президента на своїй сторінці у соціальній мережі фейсбук. Бала вважає, що, перш за все, парад – це прояв поваги і подяка нашим ЗСУ. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на допис політолога.

Віталій Бала пише: «Про військовий парад.

  • Парад – це прояв поваги і подяка нашим ЗСУ.
  • Щодо грошей, які витрачаються на парад, то можливо не потрібен переїзд в Український дім з Банкової? Ніби на один термін заявка була, хоча з такими рішеннями той термін може суттєво скоротитись.
  • Не знаю, хто порадив прийняти таке рішення, можливо і сам прийняв, але виглядає так, що Верховний головнокомандувач боїться прийняти військовий парад.
  • Зе-команда не розуміє, не здатна чи свідомо загострює ситуацію в Україні такими рішеннями?
  • Премії потрібно давати воякам, але напевно краще зробити високою постійну заробітну плату у ЗСУ.

    • P.S. Якщо так буде продовжуватись, то дуже скоро матюки грузинського журналіста на адресу Ху.ла будуть виглядати компліментами у порівнянні з висловлюваннями на адресу Зе.

    P.P.S. А як вам 73% спиться, настрій нормальний, все добре, ви всім задоволені, що відбувається???»

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    Нагадаємо, що 9 липня, президент Зеленський офіційно заявив, що військового параду на День Незалежності не буде. За його словами, в цьому році гроші, які могли бути виділені на проведення військового параду, перерахують українським військовим як премії. У відповідь на це ветерани АТО заявили про альтернативний військовий парад замість скасованого президентом Зеленським.

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