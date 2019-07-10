Майбутній парламент буде відображати все, що схочете, але не Українську позицію, – Кабакаєв

«На жаль, майбутній парламент буде відображати все, що схочете, але не Українську позицію». – пише на своїй сторінці у соціальній мережі фейсбук координатор проекту «Стоп Террор» Семен Кабакаєв. Він також заявляє: «Щоб протистояти Путіну треба мати яйця, а не співаків та акторів».

Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Кабакаєва.

Координатор проекту «Стоп Террор» пише про те, що вбільше і більше людей кажуть про те, що ми можемо втратити території, а також про те, що буде друга військова кампанія.

«А я не вірю в це, я вважаю, що Донбас повернеться на умовах Путіна. Зе у своїй промові на інавгурації сказав, що готовий втрачати рейтинг. Це для мене був перший маркер.

Потім почались повернення недобитків Януковича, рішення судів, антидержавницькі пропозиції стосовно мови та референдумів, – заявляє у своєму дописі Семен Кабакаєв і додає – На жаль, майбутній парламент буде відображати все, що схочете, але не Українську позицію. Нові обличчя, будь ласка. Про професійність я не кажу. Діджиталізація, будь ласка. Популізм, будь ласка».

Він також впевнений в тому, що у випадку, якщо більшість почне казати про радянський союз та ковбасу за 2 рубля, парламентарі і про це подумають, може і правда потоваришувати з РФ, адже там і газ дешевше і проблеми з війною зникнуть.

«Питання, хто цьому буде протистояти в парламенті та на вулиці. Боюсь, що саме вулиця буде рушійною силою. В парламенті можна буде розраховувати тільки на ЄС та Голос. Але за останніми даними, Голос буде об’єднуватись з ЗЕ, тому є багато питань», – пише Кабакаєв.

Координатор проекту «Стоп Террор» у своєму дописі також заявляє, що протистояти РФ треба вміти і робити це потрібно на всіх рівнях. На його думку, якщо оберуть тактику умиротворення, це призведе до відсування тих кордонів, які ми вибудували за останні п’ять років.

«Якщо будуть мовчати в Голосі, то це призведе до Самопомочі, рейтинги яких ми побачили, а за даними КМІС, зараз рейтинг Голосу впав, це наслідок саме відсутності активної позиції. Щоб протистояти Путіну треба мати яйця, а не співаків та акторів», – закінчує свій допис Семен Кабакаєв.

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Нагадаємо, що нещодавно Семен Кабакаєв писав: «Несемось у прірву, з якої буде дуже складно вийти. Сьогодні Секретар РНБО Данилюк заявив, що візовий режим з РФ не буде введений».

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