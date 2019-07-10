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У Кривому Розі депутат від БПП Усов накрав десятки мільйонів при будівництві шкіл

10.07.2019

Костянтин Усов

Депутат Верховної Ради України від фракції «Блок Петра Порошенко» Костянтин Усов став фігурантом гучного корупційного скандалу на своєму виборчому окрузі у Кривому Розі, повідомляє From-ua.

Ставши ініціатором ремонту дитячих садків і шкіл у трьох районах
Кривого Рогу, капітального ремонту Палацу культури «Карачуни» та реконструкції
Гданцівського парку, через ТОВ «Андария ДГ» та фіктивні фірми нардеп вивів з
державного бюджету 24 млн 179 тис. гривень в період з серпня по травень 2017
2018 року.

За даними ЗМІ, директором фірми-підрядника, яку
курирував Костянтин Усов, є Олег Цуркан. За даними журналістів, він
неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності відразу за трьома статтями:
шахрайство, вимагання і заподіяння тілесних ушкоджень.

За схожою схемою виконувалися ремонт та реконструкція шкіл і
дитячих садків Центрально-Міського, Металургійного та Інгулецького районів
Кривого Роду, але тільки тоді замовниками робіт виступали відділи освіти
цих районів. Загальна риса, яка об’єднує всі ці будівельні об’єкти –
розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах з подальшим переведенням у готівку
коштів через рахунки фіктивних підприємств або виплату невиправдано великих
зарплат підставним особам.

По трьом підприємствам, на рахунку яких перераховувала гроші
ТОВ «Андария ДГ», вже є записи про кримінальне правопорушення до Єдиного
реєстрі досудових розслідуванні. Ряд громадських організацій Кривого Рогу вже
звернулися в правоохоронні органи з вимогою розслідувати розкрадання
засобів під патронатом народного депутата від партії Порошенко.

Раніше SKELET-info повідомляв, що в Кривому Розі студентів змушують голосувати за місцем навчання.

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