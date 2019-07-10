В Японії продали гроно винограду за 11 тисяч доларів

У Японії на аукціоні в місті Канадзаве була продана гроно винограду рідкісного сорту за 11 тисяч доларів.

Виноград сорту «Римський рубін» був куплений керуючим мережею готелів з гарячими джерелами Такасі Хосокава, розміщеними в префектурі Ісікава. Новий власник таким чином вирішив відсвяткувати з клієнтами перший аукціон нової ери, яка почалася в травні 2019 роки від дня коронації імператора Нарухіто.

За словами аукціоністів, це була найдорожча гроно винограду з 24 ягодами з моменту появи сорту. Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», грона винограду, яка стала попереднім рекордсменом, було 30 ягід.

Експрес-інформація по країні

Японія – острівна держава в Східній Азії.

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Столиця – Токіо

Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,

Кавасакі, Сайтама

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)

Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)

Офіційна мова – японська

Релігія – синтоїзм, буддизм

ІЛР – 0,891 (20-я в світі)

ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)

Валюта – японська йена

сорт винограду був виведений в Ісікава у 2008 році і з тих пір користується великою популярністю. Він продається малими кількостями, щоб підтримувати попит і ексклюзивність. У цьому році планується продати близько 26 тис. грон, правда, не всі будуть мати таку рекордну ціну.

В Японії дорогі фрукти, оцінювані за смак і зовнішній вигляд, є предметом розкоші, які купуються в якості подарунків або в рекламних цілях.

За матеріалами «Фокус»

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