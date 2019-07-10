10 липня: все що треба знати за сьогодні. “Вийди звідси розбійник”

(10.07.2019). Вакарчук не проходить до Ради, Зеленський у Борисполі поставив судимого чиновника на місце, Путін відмовився від санкціій проти Грузії. Що цікавого трапилося за сьогодні. Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.

За данними соцопитування Київського міжнародного інституту соціології до Верховної Ради проходять тільки чотири політичних партії. “Слуга народу”, «Опозиційна платформа – «За Життя», «Європейська Солідарність» та Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». Такі партії як “Голос” та “Сила і честь” знаходяться на межі проходження, однак не змогли подолати 5% бар’єр.

Цитата дня:

“ВИЙДИ ЗВІДСИ, РОЗБІЙНИК”: ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВИГНАВ З ЗАСІДАННЯ СЕКРЕТАРЯ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ЯКИЙ МАЄ КРИМІНАЛЬНЕ МИНУЛЕ.

Президент Росії Путін виступив проти запровадження санкцій щодо Грузії, до яких напередодні закликала Державна дума. У Санкт-Петербурзі Володимир Путін заявив, що він утримався б від санкцій “із поваги до грузинського народу”

Цифра дня: 300 МЛН ГРН

Президент України Володимир Зеленський запропонував не проводити дорогий помпезний парад на День Незалежності, а виділити 300 млн грн на премії українським військовим.