Відмову суду арештувати майно прокоментував Ющенко

Колишній президент України Віктор Ющенко прокоментував відмову Печерського райсуду у задоволенні клопотання Генпрокуратури про арешт його майна. Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Чи був у справі політичний підтекст? Очевидно. Суспільство бачить і оцінює, як поступово знята відповідальність практично з усіх фігурантів гучних справ щодо сепаратизму, державної зради та вбивств на Майдані. Саме тому і доводиться вишукувати нові гучні справи та імітувати бурну діяльність», – написав Ющенко на сторінці у Facebook.

Ющенко заявив про персональний вплив керівника управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка на справу щодо його майна.

«За версією Горбатюка, який не приховує бажання стати Генпрокурором за нової влади, нібито саме Ющенко ще до Помаранчевої революції «вступив у змову» з Януковичем, щоб перевести резиденцію «Межигір’я» з Держуправління справами у сферу відповідальності Кабінету міністрів. Мовляв, це допомогло Януковичу потім «прихватизувати» цей об’єкт. От тільки незрозуміло, чому під керівництвом того ж таки Горбатюка «розвалилося» стільки справ щодо представників режиму Януковича (в тому числі й щодо реальних «прихватизаторів» Межигір’я)», – написав експрезидент.

Водночас сам Сергій Горбатюк в коментарі «Укрінформу» заявив, що Генпрокуратура повторно звертатиметься до суду з клопотанням про арешт майна експрезидента Віктора Ющенка. За словами Горбатюка, у рішенні Печерського райсуду Києві від 9 липня відсутня мотивувальна частина. Саме ж рішення поки не опубліковане.

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5 липня Генеральна прокуратура повідомила, що просить суд заарештувати все майно, зареєстроване колишнього президента України Віктора Ющенка.

На початку червня ГПУ оголосила третьому президенту підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Слідство вважає, що Ющенко у змові з Віктором Януковичем перевів «Межигір’я» з підпорядкування Державному управлінню справами до сфери відповідальності Кабінету міністрів. Уряд після цього передав резиденцію до статуту держпідприємства «Надра України», яке вивело «Межигір’я» з державної власності на користь фіктивної донецької фірми.

Ющенко відкинув звинувачення Генеральної прокуратури. Він зазначив, що не бачить «приводу ховатися або прикидатися хворим» і вказав на «політичний підтекст» у справі.

Після втечі Януковича з України в лютому 2014 року територія «Межигірʼя» стала національним парком і музеєм корупції, де щорічно бувають мільйони українців та іноземців. Нині в резиденції відбуваються екскурсії й громадські заходи, знімаються фільми. Будівлями і зоокуточком «Межигір’я» опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.

Наприкінці травня ТОВ «Скомпані» стало переможцем конкурсу на право управління заарештованою резиденцією колишнього президента Віктора Януковича «Межигір’я».

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