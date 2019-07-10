Тисячі тигрів і левів вбивають заради препаратів традиційної медицини

Розслідування, проведене некомерційною організацією World Animal Protection, показало, що тисячі великих кішок — в основному леви і тигри — змушені терпіти жахливі муки на промислових фермах в Південній Африці і Азії.

Цих тварин розводять, а потім вбивають, щоб задовольнити постійно зростаючий попит на традиційну медицину в таких країнах, як Китай та В’єтнам. Серед інгредієнтів для традиційних «ліків» — кров і кістки левів і тигрів.

Частини тушок перетворюються на різноманітні продукти, включаючи сиропи, капсули, гелі і бальзами, які, як вважається, корисні при лікуванні всього — від артриту до менінгіту.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Згідно зі звітом, озаглавленному «Торгова жорстокість: як розведення великих кішок в неволі живить індустрію традиційній азіатській медицини», ці тварини змушені терпіти різні форми жорстокості, перш ніж їх уб’ють.

Крихітні клітини

Наприклад, дослідники виявили в Китаї ферми, де більше тисячі великих кішок містилися в крихітних вольєрах і клітках. Багато були виснажені, у них добре проглядалися ребра і кістки. Сором’язливі умови викликали у тварин такі страждання, що багато годинами ходили взад і вперед в своїх крихітних вольєрах або навіть намагалися нашкодити собі.

Шипіння і самоповреждение, яке зазвичай проявляється в кусании кінцівок і хвоста — ненормальне поведінка для великих кішок. Воно є реакцією на підписання у тісній клітці і стрес, який тварини не відчувають в дикій природі, де леви і тигри можуть вільно проходити в день від 7 до 100 кілометрів.

Деякі з клітин, виявлені командою, мали розміри всього 4 на 7 метрів. Працівники ферми забезпечували тваринам тільки мінімальна кількість їжі і води, щоб вони могли вижити до того, як їх уб’ють.

Туристичний атракціон

У Південній Африці левенят і тигренят використовують для туристичних розваг, перш ніж продати по частинах. Дитинчат, яких розводять на фермах або забирають у матерів в дикій природі, часто виховують в зоопарках, де вони використовуються як атракціону.

Молодих львів іноді використовують у туристичних заходах «прогулянки з левом». Потім їх відправляють в установи трофейної полювання. Організатори стягують від 12 000 до 15 000 доларів за вбивство лева.

У Таїланді багато ферми по розведенню тигрів також пропонують туристичні атракціони з тваринами. До них відносяться годування дитинчат і шоу тигрів, які викликають у тварин величезний стрес із-за вимушених взаємодій з сотнями людей щодня.

Наслідки прискореного розмноження

Оскільки існує така потреба в традиційній азіатській медицині, все більше число великих кішок народжуються на фермах прискореного розмноження, де самки змушені виробляти набагато більше дітей, ніж у дикій природі.

Інбридинг є поширеним явищем в цих установах, що призводить до народження левів та тигрів з такими порушеннями, як відсутність кінцівок, болісно деформовані лапи і морди, а також проблеми із зором, слухом і диханням. Деякі дитинчата народжуються мертвими.

Сліпота у лева в результаті інбридингу

Це викликає страждання як у матерів, так і у дитинчат. У дикій природі дитинча зазвичай залишається з матір’ю на строк до двох років, але в місцях розведення потомство відбирають у матерів протягом перших кількох днів або тижнів. Потім цикл розмноження починається знову. Зоопарк Шрірача в Таїланді з гордістю заявив що вони досягли народжуваності в 6-9 разів вище, ніж у дикій природі.

Радник з дикої природи і ветеринарії World Animal Protection Ян Шмідт-Бурбах сказав: «Невже життя тварини взагалі нічого не значить? Цих кішок експлуатують задля жадібності і грошей, і вони страждають на кожному етапі свого життя».

За матеріалами Newsweek

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