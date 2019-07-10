Український мандрівник вийшов з іранської в’язниці

10 липня блогер і мандрівник, засновник туристичної компанії One Life написав на своїй сторінці в Facebook, що знаходиться на волі. «На волі! Повірив у це тільки зараз, виїхавши за територію Ірану. Завершилося це пекло. Тюрма, допити, судилища, безправ’я, приниження. Завершилося все», — повідомив він.

Артемій Сурін підкреслив, операція по його звільненню вдалася завдяки професійним та злагодженим діям Посольства України при взаємодії з вищим політичним керівництвом Ірану.

Мандрівник підкреслив, що не порушував закон. «Головне, що хочу сказати — я не порушив закон. Я невинний. Якщо б знайшли б хоч мікрон найменшого порушення, не писав би зараз цей пост, ніхто б звідти не випустив. Шпигунство — це стаття, за яку дають довічне, або ще гірше», — написав блогер на своїй сторінці. Артемій Сурін повідомив, що мав дозвіл на зйомку, його дрон був зареєстрований і перевірений на кордоні з Ірану при в’їзді з Пакистану.

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Артемія Суріна затримали на другий день перебування в країні, коли він знімав з допомогою безпілотника місто Харанак. За його словами, через 15 хвилин після початку зйомки приїхала поліція. Його звинуватили в тому, що він знімав поліцейську ділянку. Мандрівникові вдалося зв’язатися з консулом України, але потім його привезли в поліцейський відділок, забрали дрон і паспорт. Допит тривав кілька годин, а на наступний день призначили розгляд справи в суді.

В суді його звинуватили в шпигунстві. Суддя ухвалив рішення про арешт. Українець зробив вигляд, що у нього напад панкреатиту і під приводом, що йому потрібні ліки, зміг взяти телефон з сумки. Далі в туалеті він встиг написати повідомлення консула і пост в Facebook. За словами мандрівника, з суду його відвезли у в’язницю, де охоронець помітив і відібрав у нього телефон.

Незабаром блогера разом з місцевим водієм відправили на допит у Корпусі вартових Ісламської революції. Після тривалого перегляду відзнятого відео і соцмереж блогера про його кругосвітню подорож представник Корпусу прийняв рішення закрити справу, не побачивши нічого підозрілого. Перед мандрівником вибачилися і пригостили його кебабом, хлібом і напоєм.

Як тільки він вийшов з будівлі Корпусу, Сурін зателефонував консулу України. Артемій розповів, що після звільнення хотів продовжити подорож по країні громадським транспортом, але консул України порадив йому цього не робити, залишатися в готелі, і ні з ким більше не зв’язуватися. «З того моменту я юридично не залишав територію України (дипломатичний автомобіль, будівля посольства), фізично перебуваючи при цьому на території Ірану», — написав мандрівник. За його словами, на дипломатичному авто його вивезли з країни.

Шлях далі

Дипломатичне авто проїхало 700 км з Тегерана в Аркадан, щоб забрати мандрівника. Далі його швидко відвезли в столицю на територію посольства. «Годують гарячим борщем, голубцями, салом. Смачна їжа в навколосвитци», — розповів мандрівник. На сході сонця в середу, 10 липня, його вивезли на кордон з Азербайджаном.

Мандрівник розповів, що з прикордонного міста планує рухатися в бік Баку, звідки продовжить свою навколосвітню подорож. Подорож почалася і повинно закінчитися у Києві і проходить без авіаперельотів. За рік безперервної мандри Артемій Сурін планує двічі перетнути екватор і відвідати 40 країн.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», українського мандрівника заарештували в Ірані.

За матеріалами Facebook Артемій Сурін

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