Росія хоче примусити Україну відновити водопостачання Криму

Російська сторона активно лобіює відновлення водопостачання окупованого півострова Крим Північно-Кримським каналом, повідомляє група “Інформаційний спротив” (“ІС”).

“Спецоперація російських спецслужб з примусу України до миру на своїх умовах у частині, що стосується розблокування роботи каналу, все-таки має місце… Якщо в окупованому Армянську дозволили пікет за відновлення водопостачання анексованого півострова Північно-Кримським каналом – значить, зовсім усе непросто… Вирішення питання в будь-яку сторону призведе до значних наслідків”, – ідеться в повідомленні, розміщеному на сайті групи в середу.

При цьому в “ІС” посилаються на заяви глави окупаційного “Держкомітету з водного господарства та меліорації” Криму Ігоря Вайля, за словами якого станом на 2019 рік проблему забезпечення Криму питною водою вирішено, а її стабільне подання гарантується за будь-якого обсягу туристичного навантаження на півострів.

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“Води в Криму, в принципі, достатньо, але тільки питної і для господарських потреб, та й то за умови її грамотного транспортування й очищення. На території Кримського півострова налічується 1657 водотоків: річок, струмків, близько 300 озер, а єдиною серйозною проблемою є те, що вони розташовані нерівномірно – найменша їх кількість на півночі та сході півострова”, – йдеться в повідомленні.

В “ІС” зазначають, що для забезпечення життєдіяльності жителів Криму води вистачає. “Офіційна статистика за 2013 рік свідчить, що на потреби житлово-комунального сектора з Кримського каналу було витрачено 125,3 млн м³ (16,4% від обсягу дніпровської води, поставленої в Крим), при втратах при її транспортуванні в 695,3 млн м³. Основна проблема в іншому: промисловість і сільське господарство”, – наголошується в повідомленні.

При цьому в “ІС” наголошують, що налагодження господарсько-економічних зв’язків між підконтрольною уряду України територією і окупованим Кримом у будь-якій формі є пріоритетним завданням для РФ, оскільки буде визнанням анексії Криму з боку України та шляхом до визнання цього факту світовою спільнотою.

Джерело – interfax

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