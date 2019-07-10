Археологи виявили біблійний місто Ціклаґ

Як заявили дослідники, вони виявили поселення часів царя Давида (початок Х століття до нашої ери), яку можна ідентифікувати як руїни біблійного міста Ціклаґ.

Ціклаґ — місто-форт, згадується в Книзі Царств, найчастіше в Книзі Самуїла. Саме в Ціклаґ втік молодий Давид зі своїми прихильниками в пошуках укриття від Саула, засновника єдиного Ізраїльського царства. Йому надав притулок цар филистимський Анхус. Ціклаґ зіграв роль фортеці при набігах гешуритов, гирзитов і амаликитян. Згодом амалик зруйнували і спалили місто, а населення поневолили.

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Археологи розповіли, що руїни міста филистимлян, виявлені в першому шарі, датуються приблизно XI-XII століттям до нашої ери і являють собою кам’яні споруди з різними предметами побуту — кам’яними і металевими судинами, характерними для филистимской культури і схожі на начиння, знайдену в інших знаменитих стародавніх містах филистимлян: Ашдоді, Ашкелоні, Экроне і Гаті (Геф).

Вже у другому шарі, над залишками филистимского поселення археологи виявили інше поселення. Судячи з усього, потім споруди були знищені пожежею. В руїнах археологи знайшли десятки глиняних посудин, що призначалися для зберігання масла і вина, миски, глечики, виконані в стилі, характерному для епохи правління Давида. На думку вчених, знахідки можна співвіднести з судинами, виявленими раніше при розкопках в Хірбет-Кейафа: його ототожнюють з древнім містом і шаараїм з Біблії. До речі, розкопки в Хірбет-Кейафа також проводила команда Гарфінкеля.

«У всіх інших місцях, де намагалися знайти Ціклаґу, не було спадкоємності поселень филистимлян і споруд часів Давида. В Хірбет аль-Раї ми бачимо свідоцтва обох поселень», — стверджують археологи.

На користь цієї гіпотези говорить і те, що сама назва «Ціклаґ» не має семітське, а филистимское походження (отже, филистимляни не були корінними жителями цього району, а мігрували з Європи).

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», генетики з’ясували походження филистимлян.

За матеріалами Naked-science

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