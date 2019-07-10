10 цікавих фактів про все на світі

2) Близько 200 млн людей в США живуть в пересувних (збірних) будинках або трейлерах.
3) У 1977 році Аргентина відправила в Антарктику вагітну жінку, дружину армійського офіцера, який очолював загін аргентинської армії на станції. Мета полягала в тому, щоб створити там власну діаспору і вирішити територіальну суперечку. Дитина з’явилася на світ 7 січня 1978 року і став першою людиною, народженою на цьому континенті. Його звуть Еміліо Маркос Палма.
Експрес-інформація по країні
Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.
Вік – 4,54 млрд років
Середній радіус – 6 378,2 км
Середня окружність – 40 030,2 км
Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)
Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида
Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий
Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)
Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)
Кількість країн: всього 252, незалежних 195
Кількість мов у світі – близько 6 000
Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)
Кількість національностей – близько 2 000
Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)
4) У Європі говорять на більш ніж 200 мовами.
5) У Франції існує закон, що забороняє називати свиню Наполеоном.
6) Горили хворіють нежиттю і багатьма іншими характерними для людини захворюваннями.
7) Блоха здатна стрибнути на відстань в 200 разів більше, ніж її розмір. Це еквівалентно тому, як якщо б людина могла підскочити на висоту Емпайр Стейт білдінг в Нью-Йорку.
8) Спочатку бджоли будують циліндричні стільники. При цьому вони використовують свою голову як схил, щоб регулювати кут нахилу сот і товщину стінок. Трикутні зазори між циліндрами вони заповнюють воском. В процесі будівництва робочі бджоли нагрівають стільники своїми тілами до температури 45 градусів, віск починає плавитися і під дією сил поверхневого натягу циліндри перетворюються на шестикутники.
9) Зубна щітка, вже схожа за формою на сучасні – щетина тварин, прикріплена до палички збоку, — з’явилася в Китаї близько 500 років тому, і звідти вона потрапила в Європу.
10) Червоний колір планеті Марс надає міститься в його грунті (реголите) велика кількість оксиду тривалентного заліза. Він також зумовлює червоний колір крові та іржі.
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