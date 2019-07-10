10 цікавих фактів про все на світі

У Судані понад 200 пірамід — значно більше, ніж в Єгипті. Царі Верхнього Судану відродили традицію ховати фараонів в пірамідах. Всі суданські піраміди знаходяться у вигині Нілу між третім і шостим порогами (див. заголовне фото)

2) Близько 200 млн людей в США живуть в пересувних (збірних) будинках або трейлерах.

3) У 1977 році Аргентина відправила в Антарктику вагітну жінку, дружину армійського офіцера, який очолював загін аргентинської армії на станції. Мета полягала в тому, щоб створити там власну діаспору і вирішити територіальну суперечку. Дитина з’явилася на світ 7 січня 1978 року і став першою людиною, народженою на цьому континенті. Його звуть Еміліо Маркос Палма.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

4) У Європі говорять на більш ніж 200 мовами.

5) У Франції існує закон, що забороняє називати свиню Наполеоном.

6) Горили хворіють нежиттю і багатьма іншими характерними для людини захворюваннями.

7) Блоха здатна стрибнути на відстань в 200 разів більше, ніж її розмір. Це еквівалентно тому, як якщо б людина могла підскочити на висоту Емпайр Стейт білдінг в Нью-Йорку.

8) Спочатку бджоли будують циліндричні стільники. При цьому вони використовують свою голову як схил, щоб регулювати кут нахилу сот і товщину стінок. Трикутні зазори між циліндрами вони заповнюють воском. В процесі будівництва робочі бджоли нагрівають стільники своїми тілами до температури 45 градусів, віск починає плавитися і під дією сил поверхневого натягу циліндри перетворюються на шестикутники.

9) Зубна щітка, вже схожа за формою на сучасні – щетина тварин, прикріплена до палички збоку, — з’явилася в Китаї близько 500 років тому, і звідти вона потрапила в Європу.

10) Червоний колір планеті Марс надає міститься в його грунті (реголите) велика кількість оксиду тривалентного заліза. Він також зумовлює червоний колір крові та іржі.

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