У Нідерландах зрілі самки будуть вчити молодого носорога мистецтву любові

Зоопарк Диренрийк прихистив двох зрілих самок індійського носорога з Берліна в надії, що вони навчать молодого самця спаровуватися.
Фахівці очікують, що 29-річна Нараяни і 31-річна Джансі знайдуть спільну мову з 2-річним самцем по кличці Генди і зможуть навчити його займатися сексом.
За словами доглядача зоопарку, діяти слід обережно, адже індійські носороги ведуть відокремлене життя, самці і самки не завжди знаходяться разом.
Експрес-інформація по країні
Нідерланди (Королівство Нідерландів) – держава, що складається із західноєвропейської частини і островів Бонейр, Сінт-Естатіус і Саба в Карибському морі.
Прапор
Герб
Столиця – Амстердам
Найбільші міста: Амстердам, Роттердам, Гаага
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 41 526 км2 (132-я в світі)
Населення – 16,9 млн чол. (65-я в світі)
Офіційна мова – нідерландська
Релігія – католицизм (28%), протестантизм (19%)
ІЛР – 0,922 (5-я в світі)
ВВП – $879,3 млрд (17-я в світі)
Валюта – євро
Межує зНімеччиною, Бельгією
Через два роки самок відправлять назад у Берлін, а Генде планують підібрати більш молоду пару.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в США вперше в світі після ЕКО народився зникаючий носоріг.
За матеріалами УНІАН
Читайте також:
Зникаючі носороги повернулися з Праги в Африку
У Кенії вимираючі носороги загинули після перевезення в заповідник
В яких позах сплять тварини і чому