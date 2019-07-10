У Нідерландах зрілі самки будуть вчити молодого носорога мистецтву любові

Зоопарк Диренрийк прихистив двох зрілих самок індійського носорога з Берліна в надії, що вони навчать молодого самця спаровуватися.

Фахівці очікують, що 29-річна Нараяни і 31-річна Джансі знайдуть спільну мову з 2-річним самцем по кличці Генди і зможуть навчити його займатися сексом.

За словами доглядача зоопарку, діяти слід обережно, адже індійські носороги ведуть відокремлене життя, самці і самки не завжди знаходяться разом.

Експрес-інформація по країні

Нідерланди (Королівство Нідерландів) – держава, що складається із західноєвропейської частини і островів Бонейр, Сінт-Естатіус і Саба в Карибському морі.

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Столиця – Амстердам

Найбільші міста: Амстердам, Роттердам, Гаага

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 41 526 км2 (132-я в світі)

Населення – 16,9 млн чол. (65-я в світі)

Офіційна мова – нідерландська

Релігія – католицизм (28%), протестантизм (19%)

ІЛР – 0,922 (5-я в світі)

ВВП – $879,3 млрд (17-я в світі)

Валюта – євро

Межує зНімеччиною, Бельгією

Через два роки самок відправлять назад у Берлін, а Генде планують підібрати більш молоду пару.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в США вперше в світі після ЕКО народився зникаючий носоріг.

За матеріалами УНІАН

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