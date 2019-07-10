Готовність лідерів партій об’єднуватися у майбутній ВР прокоментував політтехнолог

Відомий політтехнолог Олексій Голобуцький прокоментував готовність лідерів партій об’єднуватися у майбутній ВР. Він вважає, що при такому об’єднанні майбутня ВР 9-го скликання взагалі матиме вигляд як практично безопозиційний парламент. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Голобуцького у соціальній мережі фейсбук.

Політтехнолог заявляє про те, що при оцінюванні публічних заяв лідерів партій, котрі долають 5% бар’єр, гіпотетично виходить чи не моно-коаліція. Адже про готовність об’єднатись зі «Слугою народу» в більшості заявили чи не всі партіє з єдиним винятком – «ЄС» Порошенка.

«Тобто, майбутня ВР 9-го скликання взагалі виглядає поки як практично безопозиційний парламент. Чи не перший за всю історію незалежності. А монополія у владі – це за визначенням погано для будь-якої країни», – пише Олексій Голобуцький.

Політтехнолог вважає, що при тому форматі можливих фракцій, які на сьогодні вимальовуються у патріотично налаштованих людей є дуже невеликий вибір – проголосувати за ліберальних патріотів Вакарчука і збільшити коаліцію «Слуги народу», або ж підтримати консервативних патріотів Порошенка – і гарантувати хоч якусь опозицію до монополістів.

«Умовний формат можливих фракцій на сьогодні: дві соціал-ліберальні («Слуга народу» і «Батьківщина»), одна – проросійська (ОПЗЖ) і дві різною мірою проукраїнські («ЄС» і «Голос», котрий більше все ж ліберальний, хоча залегендований як патріотичний). В результаті перед патріотичним сегментом виборців стоїть вибір: підтримати ліберальних патріотів Вакарчука і збільшити коаліцію «Слуги народу» – чи підтримати консервативних патріотів Порошенка – і гарантувати хоч якусь опозицію до монополістів», – не надто оптимістично закінчує свій короткий аналіз ситуації, яка склалася в українському політикумі Олексій голобуцький.

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Нагадаємо, що координатор проекту «Стоп Террор» Семен Кабакаєв також не надто оптимістичний щодо складу наступного парламенту. Він написав: «На жаль, майбутній парламент буде відображати все, що схочете, але не Українську позицію».

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