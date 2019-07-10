Австралійські чайки переносять стійкі до антибіотиків бактерії

Понад 20 відсотків срібних чайок по всьому континенту несуть бактерії, такі як кишкова паличка, які можуть викликати у людей інфекції сечовивідних шляхів та крові, а також сепсис.

При цьому дослідження показало, що деякі бактерії, виявлені у фекаліях птахів, були стійкі до поширених антибіотиків цефалоспорин і фторхінолон. Один зразок і зовсім показав стійкість до карбапенему — це засіб, що використовується при тяжких інфекціях та інфекціях високого ризику.

Люди можуть заразитися бактеріями, якщо торкнуться фекалій чайки, але ризик вважається низьким, якщо потім помити руки.

Експрес-інформація по країні

Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.

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Столиця – Канберра

Найбільші міста: Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт, Аделаїда

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)

Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)

Офіційний мову – австралійський англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,935 (2-я в світі)

ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)

Валюта – австралійський долар

Тим не менш, за словами автора работыдоктора Сема Абрахама, результати дослідження — важливий сигнал. «Я думаю, що це заклик до дії для всіх урядів та установ, для тих, хто займається очисними спорудами та утилізацією відходів, що потрібно спільно працювати для вирішення цієї проблеми», — сказав він.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у Великобританії екзотична птиця виявилася чайкою в каррі.

За матеріалами Snob

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