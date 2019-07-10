На $307 мільйонів експортувала Україна за півроку м’яса птиці

За січень-червень 2019 року експорт м’яса птиці та їстівних субпродуктів з неї перевищив 307 млн доларів.

Про це свідчать дані Державної фіскальної служби України, розповідає Укрінформ.

Згідно з інформацією ДФС, за шість місяців Україна поставила на експорт 211,189 тис. тонн м’яса та їстівних субпродуктів птиці на 307,145 млн доларів. В тому числі до Саудівської Аравії — на 76,193 млн доларів, до Нідерландів — на 52,854 млн доларів, до Словаччини — на 33,003 млн доларів, до інших країн — на 145,096 млн доларів.

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Експорт м’яса птиці з України перевищує імпорт у 3,5 рази у натуральному вимірі, та у 12,6 разів — у грошовому. За 6 місяців 2019 року Україна завезла 60,535 тис. тонн цієї продукції на 24,371 млн доларів.

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