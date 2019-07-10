Знов у Москві: Бойко та Медведчук зустрілися з Медведєвим

Лідери “Опозиційної платформи — за життя” Юрій Бойко та Віктор Медведчук приїхали до Москви на зустріч з прем’єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим

Про це повідомляє Еспресо TV з посиланням на ТАСС.

Медведєв розповів, що запросив на цю зустріч вищу раду партії “Єдина Росія”, аби “розпочати діалог з Україною”.

“Говорити ми готові на будь-які теми з урахуванням того, що останнім часом був дефіцит спілкування”, — сказав російський прем’єр.

За словами Медведєва, слід відновити діалог між країнами.

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Крім того, прем’єр РФ побажав партії Бойка-Медведчука успіху на майбутніх парламентських виборах, щоб “Опозиційна платформа” могла сформувати керівну коаліцію.

Медведчук також наголосив, що на чільному місці в парламентській кампанії стоїть питання миру на Донбасі і додав, що без співпраці з Росією цього миру не досягнути.

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