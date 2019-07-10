Проплаченный наркоторговцами митинг под ГПУ: как картель пытается давить на следствие, – СМИ

Под стенами Генеральной прокуратуры Украины и Администрации президента прошли митинги, проплаченные владельцами разоблаченного ранее наркокартеля, сообщает Интернет-издание «Аргументум».

Утром в среду, 10 июля, под Генеральной прокуратурой задержали участников митинга, который, как выяснилось, был проплачен наркоторговцами для оказания давления на следствие, прокуратуру, суды и свидетелей по громкому делу. Об этом рассказали сами задержанные, которые признались, что им заплатили за участие в акции, утверждает издание.

По их словам, им также проплатили участие в митингах под администрацией президента и других акциях для давления на суд. Задержанные утверждают, что организаторы акции сами говорили им, что нужно делать.

Один из приближенных к организаторам митинга участник также признался, что среди тех, кто проплачивал акцию, был некий «Дон» – возможно, Анатолий Дудка, а также некий Михаил Кваша.

Так называемая акция протеста прошла по следам громкого разоблачения наркокартеля в Украине.

Напомним, в марте этого года по всей стране была задержана почти тысяча человек по подозрению в причастности к участию в разветвленной сети торговли наркотиками с помощью так называемых «закладок». Как сообщал 24 канал, участники картеля были вооружены и активно боролись с конкурентами, а за провинности хозяева «бизнеса» наказывали своих «работников» отрезанием пальцев.

Тогда ГПУ и СБУ провели спецоперацию, которую сами же правоохранители назвали «самой результативной антинаркотической операцией».

Преступные действия почти тысячи человек правоохранители задокументировали, а впоследствии и задержали подозреваемых. Эти люди продавали наркотики через интернет, создав для этого специальные сайты, а также чат-боты в мессенджере Telegram.

Организовали крупную сеть наркокурьеров, которые делали так называемые “закладки” с наркотиками – тайники, о которых сообщали клиентам после оплаты. Оплату принимали при этом даже криптовалютой.

Сейчас хозяева картеля стараются сделать все возможное для того, чтобы избежать правосудия и снять с себя ответственность.

Джерело – from-ua

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