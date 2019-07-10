Подвійний агент в ГПУ. Чому Луценко буде працювати з Коломойським проти Зеленського

Юрій Луценко

Не так давно генпрокурор Юрій Луценко призначив собі нового заступника, яким став Сергій Кізь – далеко не остання людина в ГПУ, якого називають протеже Луценка і одночасно іншому Андрія Богдана, і протиріччя в цьому насправді немає, пише ГК.

Ворог Мосійчука, Ситника і Горбатюка

Вперше Україна почула про Кізе в 2015 р., коли вся країна побачила відео з «радикалом» Ігорем Мосийчуком, на якому останній нібито отримував хабарі за депутатські запити. Займався цією справою саме Кізь, який в той час працював заступником начальника управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ. Це справа затихла через рік, за дивним збігом обставин тоді ж закінчився і конфлікт президента Порошенко з «радикалами».

У квітні 2016 р. Кизя призначили керівником департаменту організації та процесуального керівництва досудових розслідувань ГПУ. Цей підрозділ здійснює процесуальне керівництво по злочинів, підслідних ДБР, і займається публічним звинуваченням за ним. Іншими словами, підлеглі Кизя є наглядовими прокурорами у справах, які розслідує відомство Романа Труби.

Переклад на нову посаду супроводжувався скандалом, адже в підрозділ Кизя перевели прокурорів, які раніше працювали в департаменті спецрозслідувань, яким керував відомий Сергій Горбатюк. Звинувативши керівництво ГПУ в розвалі департаменту, який займався справами Майдану, і спробі позбавитися від нього, Горбатюк не забув і про Кізе. Як тільки останнього підвищили до заступника генпрокурора, він відразу ж обрушився на новопризначеного, звинувативши його в блокуванні розслідування справ Майдану в регіонах.

Крім згаданих вище епізодів, ЗМІ також звинувачували Кизя у зриві спецоперації НАБУ за звільненої заступник голови Держміграційної служби Діни Пимаховой, підозрюваної у корупційних угодах з продажем українського громадянства. Нібито з-за зриву спецоперації їй вдалося уникнути відповідальності, а в НАБУ заявили, що ГПУ та СБУ незаконно втрутилися в роботу Бюро, і назвали дії правоохоронців, які призвели до викриття таємних агентів, «диверсією».

Подвійний агент

Таким чином, раніше Кизя було складно запідозрити в нелояльності як до свого безпосереднього керівництва, так і до глави держави. Втім, це не означає, що всі прихильники нового генпрокурора, крім Луценка, пішли разом з Петром Порошенком. У пресі його називають старим товаришем керівника Офісу президента Андрія Богдана. Нібито саме Богдану належить ідея підвищення Кизя після проведення з ним низки зустрічей. До речі, нещодавно старих знайомих бачили разом на концерті російського виконавця Артура Пирожкова. Але дружба з Богданом — не найцікавіше, що вдалося з’ясувати про високопоставлену прокурора.

Його дружина Марина Кізь володіє компанією «Рент-Техно», яка була заснована в минулому році. Серед її засновників значиться Василь Кавлак — бізнес-партнер депутата Івано-Франківської облради від партії КРІП Дмитра Сиреджука. Як відомо, в Івано-Франківській області КРІП очолює нардеп Олександр Шевченко, який, у свою чергу, є партнером олігарха Ігоря Коломойського по курорту Буковель і одним із його близьких соратників.

Враховуючи зв’язку Кизя з Богданом і Коломойським, примітно, що його призначення відбулося в розпал відкриття ініційованих близьким до Коломойському Андрієм Портновим виробництв проти Порошенка, яких вже набралося близько десятка.

Тобто, з одного боку, призначення може бути пов’язане з бажанням старої влади пригальмувати справи, які сипляться на Порошено, як з рогу достатку. З іншого боку, якщо вірити інформації про зв’язки нового заступника Луценка з Богданом, то справи, заведені на Порошенка, заграють новими фарбами.

Насправді протиріч в інформації про те, що Кізь — протеже і Луценко, і Богдана, — немає. Генпрокурора та керівника Офісу президента об’єднує третя фігура — Коломойський.

Тут варто нагадати обставини розмови олігарха з генпрокурором, який відбувся 25 листопада 2017 р. в столиці Нідерландів. Тоді Луценко «випадково» зустрів Коломойського, нібито поговорив з ним про недоцільність підтримки протестних акцій Саакашвілі, а також, коментуючи зустріч, розсипався в компліментах «захиснику України», призначення якого на посаду голови Дніпропетровської ОДА він, виявляється, лобіював в 2014 р.

Примітно, що Луценко і Коломойський практично не критикують один одного, більш того, після президентських виборів олігарх фактично підтримав генпрокурора, заявивши, що не бачить причин змінювати Луценко. Та й сам Юрій Віталійович не один раз давав зрозуміти, що не проти і надалі очолювати ГПУ. Не потрібно забувати, що Луценко — досвідчений політик, який змінив за роки кар’єри не одну команду. При цьому з Порошенком він відкрито не конфліктує, але і в «Європейської солідарності» ні в якому вигляді представлений не був.

Для Коломойського ж Луценка в ролі генпрокурора може бути вигідний як канал комунікації з представниками спецслужб США, особливо у контексті розслідування ФБР, яке нібито ведеться проти Коломойського.

Що ж стосується Кизя, то Коломойський може використовувати як для нагляду за Луценка (мало, той все-таки самостійна фігура), так і за можливими призначенцями Зеленського в ГПУ.

У будь-якому разі призначення Кизя — це посилення позицій Коломойського в Генпрокуратурі. Швидше за все, олігарх буде прагнути залишити Луценка на його посади, але навіть якщо цього і не станеться, Коломойський постарається зберегти максимальний вплив на ГПУ, яка буде однією з противаг президенту Зеленському.