Суд не підтримав ГПУ у справі щодо арешту майна Ющенка

Печерський суд Києва відмовив Генеральній прокуратурі україни в арешті майна третього президента України Віктора Ющенка. Про рішення суду «Україні Молодій» повідомив адвокат Ющенка Віталій Наум.

На його думку, висуваючи підозри його клієнту, в ГПУ

намагаються «зробити собі піар або приховати ті недоліки, відсутність результатів,

які є в інших справах».

«Зрозуміло, що всі невдачі потрібно чимось перекривати, а

особистість Ющенка, вона як раз дозволяє сказати, що ми знайшли щось нове, ми

рухаємося далі», – заявив адвокат.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Печерський райсуд Києва надав слідчим Державного бюро розслідувань доступ до банківських рахунках держпідприємства, яке в 2005 році, в період президентства Ющенка здійснювало поставки військового озброєння в Грузію. Рахунки, як випливає з рішення, були відкриті в державному «Укргазбанку».