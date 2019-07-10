Тестування сайтів: що потрібно зробити до того, як завоювати світ

Навіть дуже простий сайт представляє з себе, як би парадоксально це не звучало, складний цифровий організм. Всі типи інтернет-ресурсів, які існують в мережі володіють одним неприємним властивістю: по мірі ускладнення функцій, які вони здійснюють їх складність зростає лавиноподібно. Подивіться на провідні світові розробки! Їх робили не дурні, а кращі інженери, яких можна купити. І тим не менш вони часто глючать, бувають зламані або роздають конфіденційні дані клієнтів. Щоб цього уникнути крім розробки сайтів потрібно тестування їх. І це окрема і дуже цікава послуга, в якій зацікавлені ті, хто серйозно хоче заявити про себе на весь світ.

Метою тестування є до-експлуатаційна перевірка сайтів, програм, мережевих програмних доступів (API). При цьому вирішується кілька завдань. Якщо вони не будуть вирішені тестерами — вони будуть вирішені користувачами. Але на жаль, за рахунок репутації компанії. Якщо замовити тестування сайту це дозволить уникнути наступних помилок:

Функціональних. Функціональними помилками є невідповідність очікуваного і фактичного результату. На етапі функціонального тестування перевіряється чи справді всі функції інтерфейсу працюють так, як очікує замовник або користувач.

Тестування безпеки додатків визначає безпеку даних і безпеку коду. Неймовірно, але до цих пір дуже серйозне питання і знаходять уразливості в здавалося б залізобетонних проектах. Досить де-небудь допустити змішання даних і виконуваного коду, як усе полетить у безодню. Ціна питання може бути колосальною. Пам’ятаєте скандал з панамським досьє? Він був викликаний недбалої експлуатацією сайту-візитки на WordPress!

Тестування користувальницького інтерфейсу — відповідність задуманого способу взаємодії з користувачем або користувацькими процесами індустріальним стандартам і принципами. І хоча замовник практично завжди впевнений, що він придумав найкращий у світі інтерфейс, як правило це не так. Тут є свої тонкощі, у тому числі комерційного характеру.

Крім цих тестувань є ще багато інших. Як поведе себе сайт під навантаженням? Як відбувається процес відсіву зловмисних звернень? Дійсно він однаково працює в різних браузерах та операційних системах?

Завдання тестування не довіряють собі або своїм співробітникам. Найчастіше її не довіряють і тим, хто розробив сайт або додаток. Для цього існують спеціальні ательє, одне з яких — mindtec.com.ua — володіє дуже серйозним портфоліо і підходом до справи.