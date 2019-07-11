«Просто перестати стріляти» — Число обстрілу в Донбасі підбирається до півсотні за добу

Розвідка українських військ повідомила, що вчора у російських «гібридів» не було вбитих, але їх санітарні втрати — сім поранених

За вчора, 10 липня, російська гібридна армія посилила щільність вогню в Донбасі: 42 обстрілу з «тієї» сторони, причому 28 з них — із застосуванням артилерії калібру 122 мм, мінометів, зеніток, ПТРК (в Гранітному), знарядь БМП і іншого. Про це йдеться в ранковій фронтовий зведенні.

Про загиблого вчора бійці 406 ОАБр вже повідомлялося. 10 липня семеро бійців отримали поранення і двоє — бойові травми.

Артилерією противник бив близько Новотошковского і Новолуганского.

З мінометів калібру 82 мм терористи обстріляли позиції в Мар’їнці, Кам’янці, Пісках, Новотроїцькому, Березовому, Миколаївці, Тарамчуке, Кримському, Причепиловке, Південному, Золотом-3 і Золотом-4, Попасній, Хуторі Вільном і Зайцево.

З мінометів 120 мм накривали по позиціях в Мар’їнці, Березовому, Богданівці, Кримському, Причепиловке, Луганському, Південному, Золотом-3, Попасній, Новоалександровке, Новозвановке і Новолуганском.

Сьогодні, 11 липня, бойовики вже шість разів обстріляли позиції військ України, у тому числі з мінометів 120 мм під Тарамчуком і Новолуганским.