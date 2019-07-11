Філарет пояснив своє інтерв’ю російським пропагандистам

За його словами, якщо б він це передбачав, то, ймовірно, не спілкувався б з російськими журналістами, передає «ДС«.

«Я даю інтерв’ю всім, хто до мене звертається. Але я не думав, що буде така негативна реакція на інтерв’ю, яке я давав ворожому каналу. Тому що я і українським каналам даю інтерв’ю, але вони перекручують мої слова, або вибирають ті чи інші слова і дають свої коментарі. Тому зараз ЗМІ в більшості спрямовані на знищення Київського патріархату», — заявив Філарет у інтерв’ю «Громадському».

«Тому до цієї інформації потрібно підходити з цих позицій — підтримують Київський патріархат, тобто незалежну церкву, чи не підтримують», — додав він, зазначивши, що «цьому ворожому каналу дав правдиву інформацію».

«Він не підтримує, але він не спотворив те, що я сказав. І це вже має велике значення, тому що світ, хоч і через ворожий голос, але почув правду. Одні звертають увагу на те кому, дав інтерв’ю, а інші звертають, що сказав патріарх. Так от треба звертати увагу на те, що сказав патріарх, а не кому сказав», — підкреслив Філарет.

Патріарх також зазначив, що, можливо, він помилився в тому, що дав інтерв’ю такому каналу».

Раніше сало відомо, що почесний патріарх Православної церкви України і колишньої УПЦ Київського патріархату Філарет (Денисенко) дав інтерв’ю пропагандистському каналу “Росія 24”. Цей вчинок розгнівав соцмережі.

Спікер ПЦУ Євстратій Зоря закликав помолитися за здоров’я Філарета — тілесне і духовне. За його словами, «хвороба змінила патріарха до невпізнання».