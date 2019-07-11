

15 найбільш незвичайних у світі супів з нетрадиційними інгредієнтами

З дитинства всім твердили, що суп зобов’язаний бути в щоденному меню. Будь це тарілка гарячого курячого супу холодним зимовим вечором або холодний огірковий суп, який приємно охолоджує в спекотний літній день, будь це просто перше блюдо перед основним або вечірня спроба заморити черв’ячка – все вітається. У світі неймовірну кількість їх рецептів – просто смачних або корисних, звичайних і незвичайних, але є по-справжньому нетрадиційні супи.





Крім гнізд, у супи кладуть щурів, змій і непередбачувані частини інших тварин. Археологи вірять, що перший суп з’явився в історії кулінарії в 6000-х роках до н. е. і був приготовлений з гіпопотама. За свідченнями Самюеля Бейкера, дослідника 19 століття, суп з гіпопотама досить смачний і наваристий. Для її приготування брали м’ясо, жир і шкіру тварини, довго варили. А голову, вимочену в оцті, подавали до супу. Від Франції до Сінгапуру існують різні рецепти даного супу.

15. Суп Кибуру



Суп Кибуру





Це улюблений суп племені Чагга, члени якого живуть біля підніжжя гори Кіліманджаро. В основу входять банан і кава — те, що їм доступно. Третім інгредієнтом в супі є бруд, яка виступає у ролі приправи. Приготувати такий суп дуже просто.

14. Суп з ігуани



Суп з ігуани





Супом пригостять по всьому Карибському регіоні, особливо в Арубі, де ігуана вважається просто куркою. У ньому, крім м’яса, багато овочів. Ігуана дійсно нагадує курку за смаком, але вона кістлява і з лускою, зате вважається афродизіаком. Справа в тому, що у ігуани два пеніса, точніше один, але розгалужене.

13. Суп «Дракон-тигр-фенікс»



Суп «Дракон-тигр-фенікс»





Цей суп з магічним назвою вважається традиційним блюдом китайської кухні, ексклюзивним в південних районах Китаю, наприклад, в Гуандуні. Але в ньому не присутні інгредієнти, заявлені в назві – це просто метафора. В супі є м’ясо змії, в ролі дракона, кота-сивет, в ролі тигра, і курки, в ролі фенікса.

12. Суп Тієн Кхан



Суп Тієн Кхан





Це традиційний суп жителів азіатських країн. В’єтнамський Кривавий суп готують з свіжої крові качки, але на цьому дивацтва не закінчуються, так як необхідно додати ще й зоб птиці. Для того щоб кров згорнулася, його охолоджують в холодильнику, таким і подають. Вважається, що суп додає сил і того, хто їсть, і того, хто його готував.

11. Суп Менудо



Суп Менудо





Це традиційний суп, по-англійськи він так і називається «Мексиканський суп», який готують у коров’ячому шлунку для особливих випадків, наприклад, для лікування похмілля. Основні інгредієнти це шлунок корови і кукурудзяна каша. Суп варять довго на повільному вогні і, як кажуть, він виходить дуже смачний завдяки ніжному шлунку.

10. Суп з пива



Суп з пива





Пивний суп – це рай для любителів пива, так як його подають з хлібом на сніданок, символ доброго дня. Його придумали в Німеччині, але з часом в середньовіччі він став популярним у всій Європі. Основним інгредієнтом в супі, звичайно ж, є пиво, в яку додають обсмажену муку. Утім, існують різні рецепти, в деяких з них ще використовують картоплю.

9. Суп з кажанів



Суп з кажанів





Цей суп популярний на островах Палау в Тихому океані. Його готують з кажанів, незважаючи на хвороби, які ці тварини розносять, і кокосового молока, в якому і варять м’ясо тварини кілька годин. У деяких ресторанах пропонують спробувати суп з тарілки з яким дивиться голова летючої миші.

8. Хаш



Хаш





Існує багато різновидів цієї страви. Кіпріоти готують суп з голови ягняти, у Вірменії з коров’ячих ніг і іноді і голови, в Ірані та Азербайджані – з голів і копит овець, а в Іраку в нього додають ще шлунок і ноги. Албанці додають голову вівці, свині та іншого домашнього худоби. Такий суп ідеально підходить до зимового періоду року.

7. Суп з півнячих яєчок



Суп з півнячих яєчок





Суп дуже схожий на традиційний курячий суп з локшиною, але в ньому замість курячого м’яса використовують півнячі яєчка. Їх готують разом з овочами в бульйоні до готовності. Кажуть, що у них кремова текстура в супі і схожі вони на сир тофу, просто з товстою шкіркою.Вважається, що суп сприятливо впливає на стан жіночої шкіри і чоловічої сили.

6. Супу



Супу





Супу схожий на мексиканський суп Менудо, єдина відмінність в тому, що в коров’ячому шлунку варять різні частини кози: мову, серце, легені, печінку і голова. Якщо пощастить, то в супі можна знайти коров’ячі ратиці та хвіст. Ним лікують похмілля, а традиційно їдять на сніданок.

5. Суп #5



Суп #5





У бульйон для приготування супу кладуть пеніс і яєчка бика, відомі інгредієнти всіх страв, які вважаються афродизіаками. Геніталії бика опускають у киплячу воду, додають овочі і спеції. Цей суп популярний у Південно-Східній Азії. До речі, в китайських ресторанах він так і називається — суп №5.

4. Суп з шоколадом



Суп з шоколадом





Ті, хто не можуть дозволити собі дорогий екзотичний суп, але мають бажання спробувати щось незвичайне, можуть з’їсти шоколад з локшиною. Страва від японських кондитерів «Лотте» і шоколадного бренду Гани підійде для святкування Дня Святого Валентина. У страві присутнє поєднання солодкого і солоного, шоколаду та спецій.

3. Суп з пеніса тигра



Суп з пеніса тигра





З усіх супів з геніталій тварин суп з пеніса тигра вважається найдорожчим. Він був ексклюзивним стравою в Китаї і вважався природного «Віагрою». Пеніс тигра вимочували тиждень у воді і потім варили цілий день на маленькому вогні зі спеціями і лікарськими травами, іноді додавали кістки тигра. Незважаючи на те, що тигр стає вимираючим видом, інгредієнти можна придбати на азіатських ринках по всьому світу. Іноді замість тигра використовують відповідні частини оленя або бика.

2. Черепаховий суп



Черепаховий суп





Судячи з назви, основним інгредієнтом в супі вважається черепаховое м’ясо. Це дорогий і делікатесний суп, який є традиційним у деяких культурах, наприклад, в Сінгапурі і США, Китаї та Східній Азії. Для нього використовують зелених черепах з м’яким панциром. Різновидом є суп з Кайманових черепах, який готують в США, особливо на півдні країни. При вживанні таких супів є шанс важко отруїтися.

1. Суп з пташиних гнізд



Суп з пташиних гнізд





Суп з гнізд ластівок завжди вважався в Китаї делікатесним і дуже дорогим. Його подають тільки в деяких ресторанах. Гніздо ластівки ліплять за допомогою бруду, посліду і своєї слини, ось ця слина і виконує в супі роль желатину.