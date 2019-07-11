Кім Кардашьян поділилася у соцмережі новою фотографією свого молодшого сина

Днями молодшому синові 38-річної Кім Кардашьян виповнилося два місяці. Вона захотіла відзначити цю подію в соцмережі, показавши 143 мільйонам своїх фоловерів особа усміхненого Псалма. Кім сфотографувала його в дитячій колисці і зізналася, що не в силах стримувати емоції, дивлячись на дитину.

Я хочу сказати, що мій маленький Псалм такий солодкий!— підписала вона знімок хлопчика в Instagram.

Псалм Уест

Кардашьян показувала його в соцмережі і раніше, але на попередніх знімках малюк спав. А зараз шанувальникам Кім вдалося добре роздивитися його обличчя.

Четвертого дитини Кім Кардашян і Каньє Уеста народила сурогатна мати 9 травня. Подружжя також виховує шестирічну Норт, трирічного Сейнта і однорічну Чикаго.

Кім Кардашьян з дочкою Норт

…і сином Сейнтом

На думку телезірки, Псалм зараз схожа на свою старшу сестру Чикаго.

Я впевнена, що син поміняється, але зараз він виглядає точно як наша молодша дочка,— говорила Кім.