У Великобританії ображений бухгалтер втішав себе за гроші фірми

Перш ніж пожартувати над своїм бухгалтером, гарненько подумайте, адже якщо він виявиться образливим, зіпсовані відносини можуть влетіти вам в копієчку. Саме так і сталося в одній з компаній британського міста Рочестера, графство Кент. 38-річний бухгалтер Даррен Карвілл (Darren Carvill), став об’єктом глузувань своїх колег, лише сумно посміхався у відповідь на знущання. Цей хлопець знав дещо, що дозволяло йому поблажливо ставитися до будь-яких витівок колег і начальників.



Поки навколишні вправлялися в дотепності і змагалися, хто сильніший подденет тихоню Даррена, чоловік не втрачав час даремно. Бухгалтер придумав просту, але дуже надійну схему виведення грошей з рідної компанії із кумедною назвою Mr Clutch і ні в чому собі не відмовляв. Завдяки неіснуючим постачальникам і вигаданим клієнтам, Карвілл безперешкодно запускав жадібний руку в бюджет компанії, вигрібаючи звідти стільки, скільки здалося потрібним. Якщо ви думаєте, що бухгалтер з Рочестера збирав гроші, щоб втекти з ними і почати нове життя далеко від обридлих насмішників, то глибоко помиляєтеся. Даррен не особливо хвилювався з приводу знущань, так як знайшов ідеальний спосіб знімати стрес і одночасно підвищувати самооцінку. Гроші з рахунків його компанії мало не безпосередньо перетікали на рахунку ескорт-агентств і в кишені драг-дилерів. Хлопець пристрастився до суспільства пещених платних дам, кокаїну і тусовок в нічних клубах. Так тривало деякий час, але потім Карвілл, як хлопець далеко не дурний, відчув близьку розплату і вирішив дати прощальну вечірку. В черговий раз сплативши трьох елітних повій, привабливий бухгалтер відправився у нічний клуб Platinum Lace, де число його супутниць зросла до 10. Шикующий востаннє підпільний багач витрачав гроші направо і наліво, пригощав дам кокаїном і поливав дорогим шампанським.



Ця феєрична вечірка обійшлася компанії найдорожче — Даррен освоїв за ніч майже 150 тисяч фунтів. Всього ж лікування самолюбства містера Карвілла обійшлося роботодавцям, в перерахунку на рублі, у 22 мільйони. Як так вийшло? Невже людина, яка має економічну освіту, міг допустити, що ніхто не помітить зникнення кількох сотень тисяч фунтів?



Все просто — як з’ясували в поліції, чоловік спершу почав брати гроші компанії «в борг», плануючи повернути, а потім загруз у великих сумах і пустив все на самоплив, просто насолоджуючись життям. Цікаво, але першу суму, взяту потайки з рахунку Mr Clutch він і насправді повернув. Цілком можливо, що це стало пом’якшувальною обставиною при винесенні вироку — марнотрат отримав всього 2,5 року в’язниці. Що стосується фірми, в якій працював ображений бухгалтер, то вона ледве звела кінці з кінцями і навіть тимчасово призупинила виплату заробітної плати. Богемне життя бухгалтера ледь не стала причиною банкрутства невеликого автосервісу.