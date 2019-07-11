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Емілі Ратаковски прогулялася по місту в нижній білизні

11.07.2019

Популярна актриса і модель Емілі Ратаковски вийшла у світ в нижній білизні. Відповідні фото з’явилися на її офіційній сторінці в Instagram.

Ратаковски вибрала для виходу в світ чорні лосини нижче коліна з високою талією і бежевий приталений піджак оверсайз.

Модель не застебнула піджак, тому був помітний маленький білий топ-бюстгальтер, ледь прикриває груди зірки.

Ратаковски доповнила образ чорними босоніжки на високих підборах, чорною сумочкою і сонцезахисними окулярами.

 

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