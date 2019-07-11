“Кузня на рибальському:” ДБР викликало на допит Петра Порошенка

Експрезидента Петра Порошенка викликали на допит в Державне бюро розслідувань України (ДБР) у справі про відмивання злочинних доходів та легалізації в офшорах акцій заводу “Кузня на Рибальському” (Ленінська Кузня). Про це повідомив юрист Андрій Портнов у своєму Telegram-каналі, передає Zrada.today.

“Шановні друзі, інформую, що Порошенко офіційно викликаний на допит в Державне бюро розслідувань у справі про відмивання злочинних доходів та легалізації в офшорах акцій заводу” Кузня на Рибальському “, – пише Портнов. Він уточнює, що дата допиту — 17 липня, 09:30 ранку.