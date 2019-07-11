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Фонд гарантування вкладів намагається відсудити у Лагуна 691 мільйон гривень

11.07.2019

Микола Лагун

Господарський суд Києва відкрив виробництво у справі №910/7338/19 за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) до Миколі Лагуну про стягнення 691,3 млн грн за «шкоду, заподіяну юридичній особі його посадовою особою». Про це повідомляє Finbalance.

Згідно з судовими матеріалами, ФГВФО констатував, що
заявлені грошові вимоги будуть включені в ліквідаційний баланс «Дельта
Банку».

За даними Нацбанку, на середину березня 2018 року борг «Дельта
Банку з рефінансування склав 8 млрд грн. У 2016 році НБУ повідомляв про
спроби стягнути з Лагуна 767 млн грн за майновою порукою
(земельні ділянки).

За даними ФГВФО, на 1 січня 2019 року вкладникам «Дельта
Банку» в межах гарантійної суми було сплачено 15,7 млрд грн (все ці
виплати становитимуть 16,2 млрд грн).

Як повідомляв SKELET-info, 7 червня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, за підсумками торгів на майданчику The Debt Exchange, Inc. (DebtX, Делавер), продав зобов’язання за кредитними договорами «Дельта Банку» балансовою вартістю 4,85 млрд грн ($182 млн) за 182,5 млн грн.

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