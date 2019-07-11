Борги «Роснефти» погасили з пенсійних накопичень росіян

Російська компанія «Роснефть», у понеділок, 8 липня, вперше більш ніж за рік вийшла на російський борговий ринок і поповнила запаси готівки за рахунок коштів пенсійних фондів.

За повідомленням першого віце-президента Газпромбанку Денис Шулаков:

«Активну участь взяли інституційні інвестори, перш за все управляючі компанії». Тобто в облігації «Роснефти» кинулися гроші КК пенсійних фондів.

Гроші знадобилися «Роснефти» напередодні великих виплат по боргу. Через два тижні — 22 і 24 липня — компанії належить виплатити в загальній складності 19,7 млрд рублів у вигляді відсоткових платежів.

“Ефективні управлінці”-капіталісти перебувають в управління Росією і використовують держава, як механізм в своїх інтересах, давно вже придивлялися до грошей пенсійних фондів. Ще в далекому 2016 році йшли перші заяви від буржуазних депутатів, що необхідно ці активи вкладати в «ефективний бізнес», а то їх (гроші) в порожню «проїдають старики»:

«Депутат державної думи Микола Валуєв вважає, що проведення в Росії зимової Олімпіади-2014 і чемпіонату світу з футболу-2018 краще для населення, ніж підняття пенсій.

— У Росії пройшла зимова Олімпіада. Тепер буде чемпіонат світу з футболу. Не забагато на себе взяли? Все-таки в нашій країні криза.

— Ні, я так не вважаю. В Росії саме завдяки цим подіям змінилося ставлення до спорту.

— Багато людей вважають інакше. Наприклад, краще б підняли пенсії.

— Ну і з’їли б ці пенсії, ось і все. На скільки б їх вистачило?» [2]

І зрозуміло, що ці «керівники» і їх буржуазні прислужники будуть приймати ті «священні закони», які будуть захищати лише їхні інтереси і також убезпечать від покарання за будь-яких можливих збитках:

«Держдума (від редакції: ще в 2018 році) прийняла законопроект, який дозволяє пенсійним фондам отримувати винагороду за свої послуги з накопичень населення, навіть якщо ці послуги приносять збитки. Також з пенсійних грошей керуючим компаніям дозволено оплачувати витрати, безпосередньо пов’язані з інвестуванням.»[3]

Виходить, що Російська влада та їх ставленики у всіх структурах капіталістичного держави дбають тільки про інтереси «господарів»-роботодавців, а не про проблеми більшості населення. І тому в черговий раз “просадивши” всі пенсійні гроші, прийдуть тільки в одному очікуваному фіналу: скасувати повну виплату пенсій. Що також заявлялося не раз у ЗМІ.

Тому, буржуазне держава буде дбати тільки про олігархів: виділяючи гроші з пенсійних накопичень (пенсійних фондів), виділяючи олігархам з бюджету мільярди рублів — погашаючи особисті борги, «своїхприватної» компаній, а отже, з наших з вами кишень — за наш з вами рахунок.

Отже, поки існує приватна власність на засоби виробництва, поки існує ця гнила і цинічна, буржуазна формація, такі випадки будуть постійно спливати і сприйматися як належне. Єдиний вихід — це злам капіталістичної системи і проголошення соціалізму.

Матеріал:

1.https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/dolgi-rosnefti-pogasili-iz-pensionnykh-nakopleniy-rossiyan-1028336461

2.https://www.mk.ru/economics/2017/10/04/seli-by-eti-pensii-valuev-ocenil-zatraty-na-chm2018.html

3.https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/pensionnym-fondam-razreshili-tratit-nakopleniya-naseleniya-na-sobstvennye-nuzhdy-1016709449

