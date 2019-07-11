Ідея лібералка Набіулліної

Набіулліна хоче позбавити громадян Росії права рятуватися від девальвації рубля: підготовка нового пограбування? 2

ПОДІЇ

09.07.2019 18:05 МИХАЙЛО ДЕЛЯГИН5123 9.1 (51)

За даними ІА “Стрічка.ру”, “Валютні вклади разом з деякими іншими видами заощадження можуть бути визнані інвестиційними інструментами, дозволеними тільки для кваліфікованих інвесторів…

Відповідні поправки в законодавство обговорювалися на закритій зустрічі Центробанку з учасниками фінансового ринку. Зміни планується внести у вигляді закону про поділ інвесторів на категорії. Про його необхідність нещодавно говорила голова ЦБ Ельвіра Набіулліна, відзначаючи, що таким чином держава повинна захистити певні групи громадян від невиправданих фінансових ризиків.

Законопроект, якщо він буде внесений до Держдуми, може поширюватися на два основних інструменти: валютний депозит і знеособлений металевий рахунок (ОМС).”

Михайло Делягін зазначив: “Наскільки можна судити, ліберали Банку Росії мають намір позбавити громадян Росії можливості рятуватися від організованих ними, в тому числі і “на рівному місці”, девальвацій рубля (варто нагадати, що в 2014 році рубль знецінився вдвічі в ситуації, коли міжнародні резерви Росії на чверть перевищували необхідний за міжнародно визнаному критерієм Редді для забезпечення валютної стабільності мінімум, тобто девальвація була штучно організованою і рукотворною).

Сьогодні інструментом порятунку служать валютні депозити – і саме їх передбачається заборонити для всіх, крім якихось “кваліфікованих інвесторів”.

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Звичайно, зберігати гроші можна і під матрацом, і збереження Набіулліної в Банку Росії, схоже, скоро не залишить громадянам Росії іншого виходу, – але при цьому на них не нараховуються відсотки (навіть низькі), існує велика спокуса їх витратити, а головне, вони доступні грабіжникам. Можливо, ліберали намагаються саме заради останніх, справедливо відчуваючи свою соціальну близькість із ними.

Істотно, що валютні депозити населення (їх частка в роздрібних вкладах зараз перевищує 20%) є важливим чинником стабільності банківської системи в цілому, так як банки мають додаткове джерело валюти.

Таким чином, ідея лібералка Набіулліної полягає, наскільки можна судити, не тільки в тому, щоб ще раз пограбувати населення Росії, зробивши його беззахисним перед черговою девальвацією, а також підвищити доходи грабують людей бандитів, але і в тому, щоб дестабілізувати банківську систему Росії, насилу приходить себе після влаштованого нею під виглядом санації жахливого банківського терору в стилі 1937 року.

Важлива і інформаційна диверсія, спрямована на дискредитацію ідеї поділу інвесторів на категорії”. Адже саме такий поділ, дозволивши США обмежити фінансові спекуляції в 1932 році, є для багатьох (не знайомих з досвідом Японії і Західної Європи) синонімом обмеження фінансових спекуляцій як таких. Для Росії це обмеження – умова виживання: без обмеження фінансових спекуляцій не можна здешевити кредит, так як всі гроші з реального сектору підуть на валютний ринок, як восени 1992 року (і в цілому країни нашого рівня зрілості фінансової системи не можуть стати розвиненими без обмеження фінансових спекуляцій – і рівно з цієї причини).

Але ліберали, службовці глобальним спекулянтам проти своїх народів, не можуть обмежувати фінансові спекуляції. Тому Набіулліна хоче дискредитувати саму ідею такого обмеження відвертих і смертельно небезпечним для Росії безумством – подібно до того, як Медведєв у серпні 2014 року дискредитував ідею захисту національних інтересів Росії перед обличчям західної агресії своїми божевільними контрсанкциями і знищенням продовольства.”

Детальніше на https://delyagin.ru/articles/183-sobytija/69477-nabiullina-khochet-lishit-grazhdan-rossii-prava-spasat-sja-ot-deval-vatsiy-rublja-podgotovka-novogo-ograblenija