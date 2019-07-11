Чиновник з Мінапк живе на столичних Липках в квартирі за $250 тисяч

Дочка директора господарсько-фінансового департаменту в Міністерстві аграрної політики і продовольства Баграта Ахиджанова володіє квартирою в елітному ЖК «Новопечерські Липки» на Печерських пагорбах у Києві. Як повідомляє інформаційний портал «СтопКор», саме звідти чиновник їздить щодня на роботу. Вартість такої квартири в цьому житловому комплексі складає в середньому $250-300 тисяч.

«Це елітна нерухомість, дуже дорого коштує. А ще там

треба зробити ремонт, який обійдеться в половину ціни квартир — це близько $150

тисяч. А ще потрібно паркомісце для авто. До речі,у Ахиджанова дві машини.

Паркування треба або орендувати або купити. Ціна паркомісця в цьому РК — $100

тисяч. Ось і рахуйте, яка сума набігає. І незрозуміло, звідки у звичайного

державного чиновника такі гроші. І навіть якщо він живе в квартирі

дочки, повинен вказати, що користується цим майном у своїй декларації.

Однак Ахіджанов забув, то приховав цей факт», — зазначає правозахисник ГО

«Стоп корупції» Ігор Бондарчук.

Згідно з даними Держреєстру прав на нерухоме майно,

Ахіджанов володіє шістьма земельними ділянками під Києвом і житлом

Кіровоградської області. У той же час вищезазначена квартира в реєстрі не

вказана.

У своїй декларації чиновник зазначив, що в минулому році отримав 449 611 гривень доходу, а його дружина — 533 591 тисяч. «І це якщо вважати офіційну зарплату. У дружини Ахиджанова Жанни на банківських рахунках у різних банках зберігається більше 2 мільйонів гривень», – зазначає ЗМІ





Раніше SKELET-info повідомляв, хто з депутатів обзавівся нерухомістю та авто за час цієї каденції Ради.