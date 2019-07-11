Лотерея «Космолот» перейшла від УНЛ Третьякова до конкурента МСЛ

Мережа розповсюджувачів «Космолот» приєдналася до
лотерейної мережі «МСЛ», повідомляється на сайті оператора. Згідно з цим повідомленням,
у липні «МСЛ» зареєстрував в Міністерстві фінансів державну лотерею
«Лото ПЛЮС», яку буде поширювати мережу «Космолот».
«Українська національна лотерея» (УНЛ), яку пов’язують з
народним депутатом від БПП Олександром Третьяковим, 3 липня оголосила, що
належить їй гослотерея «Космолот» припиняє роботу з 6 липня.
«З 6 липня 2019 року припиняються договори доручення і
передоручення», — підкреслили в УНЛ.
У компанії попросили не приймати ставки в цій лотереї, як
в наземних пунктах розповсюдження, так і на сайті cosmolot.com.ua і на інших
онлайн ресурсах, що мають схожі назви.
Як повідомляв SKELET-info, УНЛ за останні кілька років стала найбільшим лотерейним оператором країни.
У той же час у Мінфіні оцінюють тіньової лотерейний ринок в $1 мільйон.